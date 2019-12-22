وجدة .. المجلس الجهوي لحزب الحمامة يصادق على تشكيل اللجان الجهوية

هبة بريس – أحمد المساعد

إحتضن مركز الدراسات والابحاث الانسانية والإجتماعية بوجدة، صباح اليوم الأحد 22 دجنبر الجاري، أشغال المجلس الجهوي لحزب التجمع الوطني للأحرار بجهة الشرق تحت شعار “تنزيل مسار الثقة كفيل بإعطاء دفعة اقتصادية لجهة الشرق”.

وعرف حضور كل من محمد أوجار المنسق الجهوي للحزب، أنيس بيرو عضو المكتب السياسي، محمد هوار المنسق الاقليمي بوجدة، ومختلف التنسيقيات المنتمية لحزب الحمامة بجهة الشرق والتنظيمات الموازية.

وبعد الكلمات التوجيهية لبعض المتدخلين حول الامور التنظيمية ومسار الثقة الذي حدده الامين العام للحزب عزيز اخنوش للسير قدما لتنزيله، الذي يحمل رؤية الحزب في المشروع التنموي الجديد.

وفي الأخير، تمت المصادقة بالإجماع على تشكيل 08 لجان جهوية : اللجنة المكلفة بتكوين أعضاء الحزب منحت لتنسيقية الناظور، لجنة السياسات العمومية الجهوية لتنسيقية الدريوش، لجنة الجالية المغربية المقيمة بالخارج لتنسيقية جرسيف، لجنة تكافؤ الفرص والمساواة لتنسيقية تاوريرت، لجنة الجهوية الموسعة لتنسيقية وجدة، لجنة التنظيمات الموازية لتنسيقية بركان، لجنة تنمية المناطق الحدودية لتنسيقية فجيج ولجنة النموذج التنموي الجديد لتنسيقية جرادة.

وهذا، ستحط قافلة 100 يوم 100 مدينة الرحال بمدينة بركان خلال الاسبوع المقبل.