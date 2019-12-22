العثماني: “لاحرج في أداء المغاربة رسوما لإنقاذ القناة الثانية”

هبة بريس ـ الرباط

قال رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني، إنه لا حرج في أداء المغاربة رسوم متضمنة في فواتير الكهرباء، ليساهموا في إنقاذ القناة الثانية من الإفلاس.

وأضاف العثماني، خلال مداخلته في الدورة العادية للمجلس الجهوي لحزب العدالة والتنمية الرباط سلا القنيطرة، متحدثا عن الموضوع أن 20 في المائة فقط هم المعنيون بهذه الرسوم، والمتعلقين أساسا بالأشطر 4 و5، أما النسبة الباقية (80 في المائة) فلن تؤديه، مردفا:” لا حرج في أن تؤدي الفئة الأولى هذه الرسوم لدعم القطاع السمعي البصري”.

وفي السياق نفسه، قال العثماني إن الحكومة ليس لها أي نية لتعميم هذا الرسم على المواطنين المغاربة، مشيرا إلى أن”مداخل هذا الرسم لا تذهب منذ 4 سنوات للقناة الثانية”.

وكان الحسن عبيابة، وزير الثقافة والشباب والرياضة الناطق الرسمي باسم الحكومة، أقر بأن “الأزمة المالية لـ”دوزيم” تحتاج معالجة كبيرة سيتم التطرق إليها في اجتماع إداري للقناة قريبا، ودافع عن ضرورة إنقاذ وضعية القناة.

كما لجأت القناة الثانية، في محاولة منها لإنعاش ميزانيتها، إلى التخلي عن مبدأ المجانية بالنسبة لأفراد الجالية، حث طالبت زبناءها بالأداء عبر الاشتراك مقابل الحصول على خدماتها.