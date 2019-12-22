هكذا قَابل السلفي الكتاني وفاة المفكر محمد شحرور !!!

هبة بريس ـ الرباط
توفي المفكر السوري الدكتور محمد شحرور (80 عاماً) امس السبت في أبو ظبي وسينقل جثمانه إلى دمشق بناءً على وصيته ليدفن في مقبرة العائلة.
الشيخ السلفي الحسن الكثاني قابل وفاة محمد شحرور بتدوينة فيسبوكية قال فيها “هلك غير مأسوف عليه ليلقى جزاءه عند الله تعالى بعدما أضاع عمره في تحريف شريعته ”
تدوينة الاخير رد عليها احد النشطاء ” يا استاذ الاولى ان ندعو له بالرحمة وان كنا لا نعلم مصيره فعند الله تختصم الخصوم.. وفي رأيي مهما غلا فهو مسلم ما دام يشهد ان لا اله الا الله محمد رسول الله ” قبل ان يعاود الكتاني الرد بنفس الطريقة ” اذا كان لا يشهد لرسول الله بالرسالة فهو ليس مسلما نقطة الى النهاية، لكن لن اجد في كتبه التي قرأت ما يشير لهذا ”
وفي تدوينة اخرى نشر الكتاني صورة مصحوبة بتعليق جاءت على الشكل الاتي :
وأصدر شحرور عددا من الكتب البحثية منها:
(الكتاب والقرآن – قراءة معاصرة) عام 1990.
(الدولة والمجتمع) عام 1994.
(الإسلام والإيمان – منظومة القيم) عام 1996.
(تجفيف منابع الإرهاب) عام 2008.
(الدين والسلطة – قراءة معاصرة للحاكمية) عام 2014.
(الإسلام والإيمان – منظومة القيم) عام 2014
(فقه المرأة – نحو أصول جديدة للفقه الإسلامي) عام 2015
محمد
في 12:48
يظهر أن الكتاني سمع عنه و لم يسمع منه ، و قرأ عنه و لم يقرأ له.
صحيح أن عقيدة التطرف التي تتبناه و وجدت فيها لقمة عيش، منعتك عن الترحم عليه ، تبا لجحودكم .
Haroun
في 12:49
اتق الله يا سيد الكتاني فعاقبة كل انسان عند ربه فلربما يكون هو أحسن منك درجة عند الله وأما ان تحسبه من المشركين وأن مصيره العذاب فهذا شرك بالله والعياذ بالله فالله هو المحاسب وهو الغفور الرحيم. فتوضأ واستغفر لربك.
جمال
في 12:55
اذكروا امواتكم بالخير .لا حول ولا قوة إلا بالله مخليتي للناس ما يقولوا .جزاؤه عند الله ولا يعلم الغيب إلا الله . رحمة الله عليه .
مول الصاكة
في 13:08
اللهم ارحمه واغفر له ، على الاقل كان يجتهد ويستخدم عقله .
الحاج
في 13:13
هل الكتاني يعلم مصيره هو بعد موته مثل هؤلاء الذين يزكون انفسهم ويحكمون على الاخرين انه الجهل والغرور. لايعلم الغيب الا الله وهو الذي يتولى عباده كيف يشاء و كفى التصنيف الذي لا يعلمه الا الله وحده.
متعلم
في 14:07
<> صدق الله العظيم.
اذا كان السلفيون يفكرون بمنطق القرون الاولى، حيث استكانوا الى ما كان واراحوا انفسهم من عناء البحث والتجديد، لأنهم كسالى، ولايتقنون الا الترديد بالحفظ، فليقولوا ما يشاؤون فلن يغيروا من الواقع شيئا. إذا كان الكون من منظور الانسان لايتغير، فالفكر بطبعه يتغير ويزداد ويتراكم.
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كوكراشة مغربي
في 14:08
ان لم تستحي فقل ماشئت.
طوطو
في 15:19
علي الاقل هو عرف كيف يتعامل مع خرافة الاديان ليس كمثلكم تؤمنون بالخزعبلات التي لا يقبلها العقل ولا المنطق
سعد
في 17:35
هل نفهم من كاتب المقال من خلال النبرة و الأسلوب (الدكتور مقابل السلفي مثلا) أن هبة بريس تؤيد كتابات شحرور عن الإسلام و القرآن؟ ليت الكاتب استفاض و فصل لنتبين من موقفه بما أنه لم يلتزم بالحياد.
عبد الرحمان
في 18:09
أتأسف لما قرأته من تعليقات. تهاجمون مسلما يدافع عن القرآن و السنة و قضايا المسلمين و تدافعون عن رجل شاذ فكريا كرس قسطا كبيرا من حياته للهجوم على القرآن و السنة و تسبب في إلحاد الكثيرين؟؟ ما هذا الحَوَل ؟؟ لمن يهاجم الشيخ الكتاني و من قال إن شحرور كان على الأقل يشغل دماغه و من قال إن الشيخ الكتاني يبدو أنه فقط سمع لشحرور و لم يقرأ له، هل تعلمون أن شحرور كان قيد حياته يقول بجواز الزنا بالتراضي لأنه مثل ملك اليمين؟ و أن شرب الخمر ليس حراما ؟ و أن ليس في الإسلام سنة بل قرآن فقط ؟ و أن المسلم يمكن له عدم صوم رمضان مقابل دفع فدية ؟ و أنه يجوز للمرأة أن تخرج إلى الشارع شبه عارية بحيث لا تخفي سوى تحت الإبطين و بين الفخدين و أنه فقط المرأة المسيحية و اليهودية من فرض عليهما الحجاب؟ و أن المسلم و النصراني و اليهودي و البوذي و عباد البقر و عباد الأصنام و عباد الجرذان.. كلهم عند الله سواء لأنهم كما كان يدعي كلهم مؤمنون؟ و أن الإسلام حاليا اختراع للشافعي و ليس هو إسلام النبي و الصحابة؟ .. هل في هذا اجتهاد و تشغيل للعقل أم هرطقة و شذوذ ؟
لقد مات قبله أبو لهب و كان عمّا للنبي صلى الله عليه و سلم و مع ذلك ما زلنا نقرأ سورة المسد التي فيها دعاء على أبي لهب رغم أنه ميت (تبت يدا أبي لهب و تب) و وعيد شديد لأبي لهب و زوجته رغم أنهما من الأموات.
ما لكم كيف تحكمون ؟؟ أم إنها صارت موضة الهجوم على كل من يدافع عن الإسلام و الدفاع عن من يعاديه ؟؟
محمد
في 18:31
الجاهل يبقى جاهلا ولو ادعى تفقهه في الدين، رحمة الله على محمد شحرور، الذي وهب حياته لفهم وتفسير القران الكريم بعيدا عن الخلفيات السياسية التي استغلت القرآن منذ وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم للتسلط على المسلمين منذ الدقيقة الأولى لوفاة الرسول الى الآن، كان حريا بهذا الذي يدعى انه مسلم ان يحترم الميت مهما كانت ملته ، فالله سبحانه وتعالى هو صاحب الحكم ، بليتنا هو اننا ابتلينا بمثل هؤلاء المنافقين الذين يتشدقون بأنهم يدافعون عن الاسلام وهم في الخفاء يتعاملون مع الاستخبارات الأجنبية لتصفية الحسابات.