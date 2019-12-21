أمن بوعرفة يوقف شخصين متورطين في الاتجار في الخمور المهربة

هبة بريس – وجدة

تمكنت مصالح الشرطة بالمنطقة الاقليمية لأمن بوعرفة مساء اليوم السبت 21 دجنبر الجاري، من إيقاف شخصين يبلغان 25 سنة من العمر متلبسين بالحيازة والاتجار في الخمور المهربة وحيازة السلاح الأبيض بدون مبرر مشروع.

عملية إيقاف المشتبه بهما تمت على مستوى حي الشميط، حيث مكنت عملية التفتيش بمنزلهما في إطار نفس القضية من حجز ما مجموعه201 قنينة خمر مهربة، وسكين متوسط الحجم و4 غرامات من مخدر الشيرا فضلا عن ثلاثة هواتف نقالة ومبالغ مالية يشتبه في كونها من عائدات نشاطهما المحظور.

تم إخضاع الموقوفين لتدابير الحراسة النظرية رهن إشارة البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة. فيما تتواصل التحريات لأجل الكشف عن امتدادات هذه القضية وإيقاف بقية المتورطين المحتملين فيها.