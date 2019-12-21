برنامج “100 يوم 100 مدينة” يحط الرحال بجرسيف

هبة بريس - جرسيف

حط حزب التجمع الوطني للأحرار رحاله عشية اليوم السبت 21 دجنبر الجاري بندينة جرسيف في إطار لقاءاته التواصلية و تنزيلا لبرنامجه “100 يوم 100 مدينة”، بمشاركة قيادات حزبية، مركزيا وجهويا ومحليا، إلى جانب عدد من المنتخبين وساكنة المدينة.

استهل هذا اللقاء بكلمة ترحيبية للمنسق الإقليمي للحزب الدكتور بلمانون مبرزا أن محطة اليوم تنضاف لباقي المحطات منذ ترأس اخنوش حزب الاحرار حيث اعتمد مبدأ التواصل و اتخاذ قراراته بعد التشاور مع قواعده ولا تنمية محلية بدون اشراك الطاقات المحلية، مضيفا أن جرسيف تطورت بعد تحولها لعمالة ولكن اكد في ذات الوقت أن المدينة لم تأخد بعد حقها كاملا في التنمية التي تعرفها البلاد مبزرا مؤهلاتها وطاقاتها التي تتميز بها.

و في تصريح للموقع أكد ان هذا اللقاء يهدف إلى تشخيص صريح للمدينة والخروج بتوصيات واقتراحات للنهوض بها و التواصل المباشر مع الساكنة و الاستماع لإقتراحاتهم قبل الخروج ببرنامج متكامل.

بعد ذلك تم فتح باب النقاش مع الحاضرين و القى بعدها عضو التنسيقية الإقليمية للحزب محمد فاضل كلمة تطرق فيها لأهم ما جاء في اقتراحات الحاضرين وهمت بالخصوص

مشاكل الصحة و التعليم و البنيات التحتية والبطالة بجرسيف، وقدم مجموعة من التوصيات.

واختتم هذا اللقاء بكلمة اامنسق الجهوي محمد أوجار حيث شدد على أهمية التواصل المباشر مع القواعد و الأخد باقتراحاتهم و أنه بمكن تحقيق كل المطالب شريطة توفر الإرادة و الطموح. كما تطرق لكل ما تحقق من المنجزات تحت قيادة جلالة الملك في مختلف المجالات و الميادين

في حين ان التنمية لم تصل لجميع المواطنين ويعيشون تحت الفقر و الهشاشة وذكر باللجنة الجديدة التي نصبها الملك.

المنسق الجهوي دعا الي بناء جيل جديد من السياسين رجالا ونساء و ضرورة فتح المجال للشباب لتحمل المسؤولية محليا وجهويا ووطنيا.

و قدم وعدا بأنه سيعود لجرسيف وسيتم الاشتغال على التوصيات و مناقشتها من جديد.

وفي تصريح لهبة بريس أكد المنسق الجهوي محمد أوجار القيادي بـ”حزب الحمامة” أن “تنفيذ هذا البرنامج التواصلي يأتي انسجاما مع التوجهات الجديدة للحزب ووفق البرنامج

الذي أطلقه رئيس الحزب، عزيز أخنوش، من أجل احداث تغيير جذري في العمل السياسي و خلق تواصل مع مدن العمق المغربي والاستماع لللمواطن المغربي دون احتقار ذكاء المغاربة.