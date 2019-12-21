تشنج عضلي ينهي مسيرة بدر هاري بخسارة أمام “ريكو”

هبة بريس – الرباط

عجل تشنج عضلي اصاب الملاكم المغربي بدر هاري بانهاء مسيرته بخسارة أمام الهولندي ريكو فيرهوفن خلال الجولة الثالثة من النزال الذي جدع بينهما قبل قليل برسم السلسلة العالمية للكيك بوكسينغ كلوري.

وكان الملاكم المغربي بدر هاري المحترف في رياضة الكيك بوكسينك، قد انهزم نهاية السنة الماضية أمام الهولندي ريكو فيرهوفن، في النزال الذي جمعهما ضمن منافسات السلسلة العالمية كلوري للوزن الثقيل بهذه اللعبة و كان سبب الانهزام ايضا تشنج عضلي لبدر هاري فانسحب من الحلبة.