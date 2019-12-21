تشنج عضلي ينهي مسيرة بدر هاري بخسارة أمام “ريكو”

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هبة بريس – الرباط
عجل تشنج عضلي اصاب الملاكم المغربي بدر هاري بانهاء مسيرته بخسارة أمام الهولندي ريكو فيرهوفن خلال الجولة الثالثة من النزال الذي جدع بينهما قبل قليل برسم السلسلة العالمية للكيك بوكسينغ كلوري.
وكان الملاكم المغربي بدر هاري المحترف في رياضة الكيك بوكسينك، قد انهزم نهاية السنة الماضية أمام الهولندي ريكو فيرهوفن، في النزال الذي جمعهما ضمن منافسات السلسلة العالمية كلوري للوزن الثقيل بهذه اللعبة و كان سبب الانهزام ايضا تشنج عضلي لبدر هاري فانسحب من الحلبة.
كوكراشة مغربي
في 23:19
مع كامل الأسف
غير معروف
في 23:24
بقا فيا
مجرد تخمين
في 23:55
مجرد تمثيلية من اخراج شركات المراهنات، و تنفيذ بدر و ريكو.
علاء
في 00:18
اليوم تابعت كما تابع كثير من المغاربة نزال الأسد المغربي بدر هاري ضد الهولندي ريكو فيرهوفن بطل العالم في الوزن الثقيل. و مرة أخرى تخون الصحة بدر هاري بعد إصابته بالتواء الكاحل مما أدى إلى انسحابه من المباراة و خسارته. لا عليك يا بدر فقد قاتلت بكل رجولة و خرجت مرفوع الرأس. لم يستطع ريكو أن يهزمك بالقاضية أو حتى نال منك مثل ما نلت منه، فقد أطحته مرتين. مرة بلكمة و مرة بركلة على الوجه. ستبقى بطلا مهما كان.