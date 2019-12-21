سابقة.. تلاميذ بسطات يستقبلون فصل الشتاء بالحلوى والأناشيد

هبة بريس_ سطات

في سابقة هي الأولى من نوعها، استقبل تلامذة مجموعة مدارس الكرايم التابعة للمديرية الاقليمية بسطات، قُدوم فصل الشتاء بتوزيع الحلوى على بعضهم البعض وعلى كافة الأطر الإدارية والتربوية.

المبادرة التي أبدعتها الأستاذة زينب البستاني منسقة نادي الصحافة المدرسية، تندرج في إطار ربط جسور المحبة والتواصل بين أبرياء المؤسسة واطرها التعليمية ضمن مبادرة تحمل في طياتها العديد من الدلالات والعبر.

اللوحة الفنية التي ابدع فيها تلامذة المؤسسة المنتمية الى العالم القروي تبعث رسائل قوية لأعداء المدرسة العمومية الذين يروجون لمغالطات مفادها أن التعليم العمومي بالعالم القروي يحتضر ويعيش مشاكل بالجملة.

ويشار ان مجموعة مدارس الكــــرايم المتواجدة ترابيا بجماعة امزورة دائرة سطات، وعلى الرغم من تواجدها بالعالم القروي الا انها اعطت نموذجا في تكريس نموذج التدبير الحديث من خلال اشراك كافة الفاعلين والشركاء الاجتماعيين وجمعية آباء وامهات التلاميذ في تدبير الشأن الداخلي والخارجي للمؤسسة عبر توزيع عادل للأدوار والعمل، والتي بدأت تعطي ثمارها من خلال تحسين الفضاء المدرسي واخراج المؤسسة من وضعها الراهن الغير المرغوب فيه الى وضعية منشودة اساسها تفعيل الحياة المدرسية وجعلها فضاء مفعما بالحياة ، وهي السياسة التعليمية التي انتهجها إدارة المؤسسة التعليمية التي حاولت المزج بين التكوين النظري والميداني وتنزيله على ارض الواقع الميداني بدءا بعقد لقاءات دورية مع الاطر التعليمية العاملة بالمؤسسة المشهود لها بالعطاء، وتفعيل ادوار مجالس المؤسسة تفعيلا للحياة المدرسية في شقها المتعلق بالأنشطة الصفية والمندمجة التي تسهر على تطبيقها أطرا تربوية مشهود لها بالكفاءة متحدية ظروف القاهرة بالعالم القروي هدفها ايصال رسالتها النبيلة.