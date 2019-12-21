ساعة الرعب.. عودة الغضب الشعبي ومطالب بالغاء التوقيت الصيفي

هبة بريس – الرباط
حالة من التذمر والاستياء تلك التي أضحت تعبر عنها شريحة عريضة من المجتمع المغربي، جراء اكراهات الساعة الاضافية التي اصبحت قدرا محتوما على المغاربة رغم السلبيات العديدة للتوقيت “الصيفي” ، النفسية منها والجسدية.
ويواجه المغاربة بمختلف فئاتهم العمرية ، ضغط الساعة الاضافية التي اثرت على نفسيتهم وتوقيتهم “البيولوجي” ،الذي لم يستأنس قط مع التوقيت الصيفي، سيما فيما يخص الفترة الصباحية التي اضحت هاجسا أمنيا حقيقيا بالنسبة للعديد من الاسر المغربية.
وفي هذا السياق، قال محمد الخضري، رئيس المركز المغربي لحقوق الإنسان في تصريح صحفي ، إن “القرار الحكومي، المتعلق باعتماد الساعة الإضافية على مدار السنة، يعاكس إرادة الشعب المغربي بامتياز”، مضيفا أن “الحكومة باستمرارها في هذا القرار، تعكس مدى تعنتها، فيما يطالبه غالبية الشعب المغربي، وهو تغيير الساعة المعتمدة حاليا”.
يُذكر أن المملكة اعتمدت منذ عام 1967 غرينتش توقيتا رسميا، وفي السنوات الأخيرة دأبت الحكومات المتعاقبة على إضافة ساعة بشكل مؤقت خلال التوقيت الصيفي، لكن نهاية أكتوبر الماضي تبنت الحكومة التغيير الوقتي بشكل دائم مؤكدة أنه يخدم مصلحة البلاد والعباد.
مغربي
في 21:41
كم من الطاقة تهذرصبحا لاننا مضطرين لشعل المصابيع ما يفوق الساعتان . على اللذين صوتوا على حزب العدالة ان يتذكروا ما فعله هذا الحزب بهم ونتمنى ان يجازوه يوم الانتخابات
قربوش
في 23:14
الى التعليق الاول، وهل هناك خير من هذا الحزب المشؤوم ذو المرجعية العلمانية ؟
هو اقل الاضرار، اظر فقط ماذا فعل اخنوش بالمغرب، هذا كله وهو وزير فقط مابالك ان اصبح رئيس حكومة؟
اذكر العثماني بقر رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم من ولي من أمر أمتي شيئاً فشق عليهم فاشقق عليه، ومن ولي من أمر أمتي شيئاً فرفق بهم فارفق به[1]، رواه مسلم.
مواطن
في 01:00
إذا لم تستطع الغاء هذه الساعة المشؤومة فكن رجلا وقدم استقالتك
rachid
في 10:16
الشعب لا يتكلم داكشي علاش دايرين ليبغاو
rachid
في 10:49
لا نطالب فقط بحدفها بل بمحاكمة من شرعها .اننا مواطنين و لسنا فيران تجارب ! تحية للشعب.
غير معروف
في 10:50
احلف بالله العضيم جلا جلاله ان هاده الساعة المعلومة ان المغاربة لايريدون زيادة الساعة بلا نفاق