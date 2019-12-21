مثير … معهد بالدار البيضاء يقتني مولد كهربائي ب140 مليون

ع اللطيف بركة : هبة بريس

علمت ” هبة بريس” من مصادرها، أن المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري ” إنراش ” بالدار البيضاء، يواجه قضية مثيرة بسبب سعر إقتناء مولد كهربائي ” ݣروب إيليكتروجين” خاص بسفينة الابحاث المسماة ” الشريف الادريسي” المتخصصة في الابحاث البحرية التي تحدد مناطق المصايد بسواحل المملكة.

وبحسب الوثائق التي تتوفر الجريدة على نسخ منها، أن المعهد أعلن عن الصفقة المتعلقة بإقتناء المحرك والذي رصت على شركة وحيدة بدون منافس.

والمثير في القضية، أن المبلغ الذي خصص لشراء المحرك مبالغ فيه بشكل كبير، حيث تم اقتناءه بما قدره 140 مليون سنتيم، وبعد البحث والتقصي في أثمنة تلك المحركات على مواقع الشركات المختصة في بيع المحركات وجدنا ان المبلغ الممكن للمولد الكهربائي لن يتجاوز 40 مليون في الحد الاقصى.

السؤال الذي يفرض نفسه، من المسؤول عن هذا الملف، وهل الوزارة الوصية ومعها مفتشية وزارة المالية سيبحثان في القضية؟؟.