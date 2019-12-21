“بلاغة الخطاب عند ابن بنكيران”تُقسم المتابعين الى صنفين!!

اس. بويعقوبي- هبة بريس
أثارت اطروحة الباحث “أمين مشبال” حول موضوع “بلاغة الخطاب السياسي عبد الإله بنكيران”، جدلا فايسبوكية ونقاشا واسعا ،ربطه البعض بمواقف شخصية تجاه رئيس الحكومة السابق فيما تحجّج آخررن بغيرتهم على البحث العلمي.
تأجيل اطروحة الباحث مشبال حول “بلاغة الخطاب عن بنكيران” قسم المتابعين الى صنفين، الأول انخرط بكل عفوية في انتقاد للأطروحة وهي تدوينات تغذت في معظمها من الموقف السلبي الذي اتخذه الرأي العام من شخص بنكيران الذي أصبح شخصية مكروهة من أغلب المغاربة، أما الصنف الثاني، فهو الذي سوّغ هجومه على الأطروحة بغيرته على البحث العلمي وعلى الجامعة، وهذا الرأي ينطلق من انتقاد الربط بين “البلاغة” وخطاب بنكيران الذي يفتقر لادنى شروط المحسنات البلاغية واللغوية للتي تعد من أسس بلاغة الخطاب.
وأعلنت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، عن مناقشة أطروحة جامعية لنيل شهادة الدكتوراه في موضوع “بلاغة الخطاب السياسي السجالي عند عبد الإله بنكيران”، بمختبر البحث حول مواضيع البلاغة وتحليل الخطاب.
موضوع المناقشة، الذي يشرف عليه، محمد مشبال، وهو أستاذ جامعي، وناقد في علم البلاغة، أثار جدلا بمواقع التواصل الإجتماعي، وتم على إثره استحضار واقعة رفض إحدى الجامعات المغربية، لأطروحة نيل شهادة الدكتوراه حول الأسلوب الخطابي لرئيس الحكومة السابق.
ويتعلق الأمر بأطروحة دكتوراه حول “الخطاب السياسي لعبد الإله ابن كيران”، بجامعة ابن زهر بأكادير، حيث قررت لجنة البحث بعد المداولة، عدم منح شهادة الدكتوراه للطالبة التي أنجزت البحث، معللة ذلك بافتقاده للمقومات اللازمة للبحث العلمي
متتبع
في 18:47
غرغري او لا تغرغري انا غا نمص 7 مليون في الشهر من دماء المغاربة
هدي هي بلاغة الاستاد اللي صلح الصاون و الكوزينة
امين
في 19:17
في الحقيقة يمكن القول ان محمد مشبال اخطا حين خصص موضوع دكتوراه لابن كيران لان هذا الشخص لا يستحق بتاثا ان يكون موضوع بحث ان التاريخ تجاوزه و ثم عزله من قبل الملك لانه لا يفقه في السياسة ولا حتى غريمه العثماني و الدليل على ذلك الحصيلة في تجربة العدالة و التنمية كانت كارثية : الإضرابات شملت جميع القطاعات ، فشلهم في إنقاذ المنظومة التعليمية ، عدم قدرتهم على خلق فرص الشغل، فساد معظم نوابه و نفاقهم السياسي و حتى التزامهم الأخلاقي ،تراجع الاستثمار الذي يعد قاطرة للتنمية و تعيين الملك لشكيب بن موسى لإعداد برنامج تنموي جديد اجهز بشكل كارثي على تجربتهم ،فإذا كانت لهم كرامة فيجب عليهم الانسحاب من الحياة السياسية و حتى الدعوية لانهم لم يعطوا لنا النموذج الذي كانوا يتغنون به !
سعيد المغربي
في 19:19
عن أي بلاغة تتحدث الأطروحت؟ اللهم إن كانت بلاغة في النفاق والكذب والضحك على الأذقان .بنكران شخس مكروه و نرجوا منكم أن تتناسوا هذه الشخصية المستفزة لمشاعرنا حتى ننسى قبحه إن كنا نستطيع.