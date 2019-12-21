“بلاغة الخطاب عند ابن بنكيران”تُقسم المتابعين الى صنفين!!

اس. بويعقوبي- هبة بريس

أثارت اطروحة الباحث “أمين مشبال” حول موضوع “بلاغة الخطاب السياسي عبد الإله بنكيران”، جدلا فايسبوكية ونقاشا واسعا ،ربطه البعض بمواقف شخصية تجاه رئيس الحكومة السابق فيما تحجّج آخررن بغيرتهم على البحث العلمي.

تأجيل اطروحة الباحث مشبال حول “بلاغة الخطاب عن بنكيران” قسم المتابعين الى صنفين، الأول انخرط بكل عفوية في انتقاد للأطروحة وهي تدوينات تغذت في معظمها من الموقف السلبي الذي اتخذه الرأي العام من شخص بنكيران الذي أصبح شخصية مكروهة من أغلب المغاربة، أما الصنف الثاني، فهو الذي سوّغ هجومه على الأطروحة بغيرته على البحث العلمي وعلى الجامعة، وهذا الرأي ينطلق من انتقاد الربط بين “البلاغة” وخطاب بنكيران الذي يفتقر لادنى شروط المحسنات البلاغية واللغوية للتي تعد من أسس بلاغة الخطاب.

وأعلنت كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة عبد المالك السعدي بتطوان، عن مناقشة أطروحة جامعية لنيل شهادة الدكتوراه في موضوع “بلاغة الخطاب السياسي السجالي عند عبد الإله بنكيران”، بمختبر البحث حول مواضيع البلاغة وتحليل الخطاب.

موضوع المناقشة، الذي يشرف عليه، محمد مشبال، وهو أستاذ جامعي، وناقد في علم البلاغة، أثار جدلا بمواقع التواصل الإجتماعي، وتم على إثره استحضار واقعة رفض إحدى الجامعات المغربية، لأطروحة نيل شهادة الدكتوراه حول الأسلوب الخطابي لرئيس الحكومة السابق.

ويتعلق الأمر بأطروحة دكتوراه حول “الخطاب السياسي لعبد الإله ابن كيران”، بجامعة ابن زهر بأكادير، حيث قررت لجنة البحث بعد المداولة، عدم منح شهادة الدكتوراه للطالبة التي أنجزت البحث، معللة ذلك بافتقاده للمقومات اللازمة للبحث العلمي