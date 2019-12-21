في مباراة شهدت 4 ضربات جزاء.. خريبكة يعود لسكة الانتصارات برباعية في شباك اليوسفية

هبة سبور – شفيق عنوري

عاد أولمبيك خريبكة لسكة الانتصارات بعد غياب طويل، بعد فوزه على ضيفه يوسفية برشيد، برباعية مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما على أرضية مركب الفوسفاط، برسم منافسات الجولة العاشرة من البطولة الاحترافية.

وافتتح الفريق الضيف النتيجة من ضربة جزاء في الدقيقة الـ 11، نفذها بنجاح اللاعب زكرياء فاتي، قبل أن يمنح الحكم ضربة جزاء ثانية في اللقاء، في الدقيقة الـ 26، وهذه المرة لأصحاب الأرض، ليتمكن الخريبكيون من تسجيل هدف التعادل بأقدام رضى هجهوج.

وفي الدقيقة الـ 47، ليعلن عن ضربة جزاء ثالثة في اللقاء، وثانية لصالح أولمبيك خريبكة، ليتمكن هجهوج من تحويلها لهدف ومنح التقدم لفريقه.

وبعد 7 دقائق من انطلاق الشوط الثاني، عاد الحكم مرة أخرى ليمنح ضربة جزاء رابعة في المباراة وثالثة للأولمبيك، ليتمكن للمرة الثالثة هجهوج من تحويلها لهدف ثالث له ولفريقه.

وبعد الهدف بثلاث دقائق، تمكن خالد صروخ من تسجيل الهدف الرابع لأولمبيك خريبكة في شباك يوسفية برشيد.

وبهذا الانتصار، عاد الأولمبيك إلى سكتة الانتصارت بعد غياب طويل، حيث يعود آخر فوز للفريق إلى الـ 29 من شهر شتنبر الماضي، على حساب سريع واد زم.

وتعتبر المباراة الأولى للمدرب التونسي أحمد العجلاني، على رأس الجهاز الفني للفريق، الذي خلف رشيد الطاوسي المقال.

ورفع الـ OِCK، رصيده إلى 10 نقاط، ليخرج من منطقة الهبوط ويقفز من المركز الـ 15 إلى الـ 9 مؤقتا، فيما تجمدت نقاط اليوسفية عند 7 في المرتبة الـ 15.