من باريس .. أمزازي وطالب يكسبان رهان شراكة دعماً للمنظومة والتربية الدامجة

محمد منفلوطي_هبة بريس

أشرف سعيد أمزازي وزير التربية الوطنية المغربي ونظيره الفرنسي وجون ميشيل بلانكير، على حفل توقيع شراكة وتعون بين اكاديمية التعليم بجهة البيضاء سطات وأكاديمية التعليم بباريس، ضمن حفل حضره كل من عبد المومن طالب مدير أكاديمية التعليم بالبيضاء سطات، وجيل بيكو، رئيس الجامعات وقيدوم أكاديمية باريس ورئيس الجهة الأكاديمية إيل دو فرانس، بالإضافة إلى المدير المساعد محمد عزيز الوكيلي، وهي الاتفاقية التي أُدرجت على هامش انعقاد الاجتماع الرابع عشر الرفيع المستوى في باريس بين رؤساء الحكومتين الفرنسية والمغربية.

عبد المومن طالب مدير الاكاديمية للتعليم بالبيضاء سطات، أكد أن توقيع هذه الاتفاقية يأتي لتعميق الشراكة اللامركزية التي تم التأسيس لها منذ مستهل سنة 2016، إذ أنها حددت محاور التعاون التربوي اللامركزي بين أكاديميتي الدار البيضاء/سطات وباريس، كما تناولت التوجيهات الوطنية المتوافقة للبلدين من حيث الأهداف التعليمية الاستراتيجية وتعطي الأولوية للشراكة في التعليم الابتدائي وما قبل المدرسي، والتربية الدامجة، وتدريس المواد العلمية باللغة الفرنسية بسلك التعليم الثانوي والنهوض بمشروع رياضة/دراسة، مضيفا أنه ورغبة من الطرفين الشريكين في تنزيلٍ أمثلٍ لبنود ومشاريع هذه الاتفاقية، فقد عكفت لجنتين تمثيليتين، منذ أشهر خلت، على إعداد مخطط فعال وعميق يروم تصريف مقتضيات هذه الشراكة.

وتتويجاً لهذا المسار التفاوضي الثنائي الطويل والمثمر، نظمت مكونات أكاديمية باريس بفرنسا حفل استقبال على شرف الوفد المغربي الرفيع المستوى تحت الرئاسة الفعلية لمدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة الدار البيضاء/سطات.

وارتباطاً بذلك، فقد مكنت أشغال الجلسات العامة، المنعقدة بمقر أكاديمية باريس وببعض المؤسسات التعليمية الفرنسية، من تحديد الإجراءات ذات الأولوية بشكل مشترك لوضع خطة العمل التنفيذية لسنة 2020.