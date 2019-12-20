أمكراز يؤكد العزم على تطوير تجربة العمل في حقول الفراولة بإسبانيا

هبة بريس ـ الرباط

أكد محمد أمكراز وزير الشغل والإدماج المهني وريكاردو دياز أوشليتنر السفير الإسباني بالمملكة المغربية ، مؤخرا بالرباط، عزم البلدين على تطوير تجربة العاملات المغربيات في حقول الفواكه الحمراء بإسبانيا.

وحسب بلاغ لوزارة الشغل والإدماج المهني، فإن الطرفين ثمنا خلال مباحثات جرت بينهما حول الشراكة التي تجمع البلدين، هذه التجربة، مؤكدين عزمهما على تطويرها بزيادة عدد العاملات وتحسين ظروف المعنيات.

وأكد الطرفان أنه سيتم العمل على اكتساب هؤلاء العاملات مهارات إضافية، من خلال تكوينات قصيرة الأمد لمساعدتهن على خلق مقاولات خاصة بعد عودتهن للمغرب.

وخلال هذه المباحثات التي شكلت مناسبة للتطرق إلى مجموعة من الملفات التي تشتغل عليها وزارة الشغل والإدماج المهني مع الحكومة الإسبانية، نوه السيد أمكراز ببرنامج “جيل الشباب كمحرك للتغيير” الذي يهدف إلى دعم الطلبة المقاولين الراغبين في إحداث المقاولات.

وأكد الجانبان على ضرورة تمديد هذا المشروع النموذجي للسنوات القادمة والرفع من عدد الطلبة المستفيدين منه.

من جهته، أبرز السفير الإسباني استعداد حكومة بلاده لتعزيز علاقات التعاون والشراكة مع المغرب، مشيرا إلى أن تطوير هذه العلاقات وتنويعها مع المملكة يعتبران أولوية كبيرة لدى الحكومة الإسبانية