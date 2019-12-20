تُهمة “تحقير المقدسات”.. تجر فيسبوكيا للقضاء بخنيفرة

هبة بريس ـ بني ملال

علم من مصادر جيدة الاطلاع ان تدوينة فيسبوكية، جرت ناشط على مواقع التواصل الاجتماعي، للقضاء بخنيفرة بعد أن وجهت له تهمة المس بالمقدسات وإهانة العلم الوطني

وارود ذات المصدر انه تم اعتقال “عبد العالي باحماد” يوم الأربعاء الماضي، بخنفيرة، للتحقيق معه تم حول إلى بني ملال لاستكمال التحقيق معه والاحتفاظ به تحت الحراسة النظرية.

ومثل الاخير اليوم الجمعة، أمام النيابة العامة بخنيفرة ، حيث قررت هذه الأخيرة متابعته في حالة اعتقال، في انتظار عرضه على المحكمة من جديد يوم الاثنين المقبل.

وقد نظم مجموعة من الحقوقيين وقفة احتجاجية تضامنية مع “عبد العالي باحماد” اليوم الجمعة، أمام المحكمة الابتدائية بخنيفرة، تزامنا مع مثوله أمامها.

وندد المشاركون في الوقفة بالتضييق الممارس على حرية التعبير على وسائل التواصل الاجتماعي.