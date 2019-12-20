بسبب المساس بالوحدة الترابية للمملكة.. المغرب ينسحب من بطولة رياضية بالجزائر

هبة بريس – الرباط
أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة الطاولة الانسحاب وتوقيف المشاركة في بطولة المنطقة الأولى لشمال إفريقيا وبطولة العالم فردي، المنظمة بمدينة وهران الجزائرية.
وذكرت الجامعة في بلاغ لها، اليوم الجمعة، أنها “توصلت باستدعاء لحضور فعاليات هذه البطولة المنظمة خلال الفترة المتراوحة ما بين 19 و 22 دجنبر 2019. كما كان مقررا عقد اجتماع للمنطقة الأولى وكذا الاتحاد المغاربي، وقد تمت استجابة الجامعة لهذه الدعوة في إطار سياستها الرامية إلى دعم الاتحاد المغاربي للعبة، وتقرر بناء على ذلك، مشاركة لاعبين مغربيين في هذه الدورة، إضافة إلى مساهمة عضو من المكتب المديري للجامعة في اجتماع الجمعية العمومية للمنطقة الأولى لشمال إفريقيا”.
و”عند وصول عضو المكتب المديري للجامعة المغربية لكرة الطاولة لمقر إجراء الدوري” ، يضيف ذات البلاغ، “فوجئ بأن شعار هذه الدورة يتضمن خريطة المملكة المغربية مبثور منها الأقاليم الصحراوية المغربية، وتم وضع علم الجمهورية الصحراوية الوهمية المزعومة في تلك المناطق، وهو ما أثار حفيظة ممثل الجامعة الملكية المغربية لكرة الطاولة والذي احتج بشدة على هذا التصرف، ووجه رسالة في هذا الشأن إلى رئيس المنطقة الإفريقية الأولى والجهات المنظمة”.
هذا وشددت الجامعة على أن مسألة الوحدة الترابية خط أحمر لن يتم التساهل أو التسامح مع من يجرؤ على المساس بها وإدانتها بشدة لأية محاولة للنيل منها من أي جهة كانت، مشيرة عزمها اتخاذ كافة الإجراءات لدى الهيئات الجهوية والقارية والدولية للتنديد بهذا العمل غير المسؤول.
Marokkii
في 17:21
الجزائر باش تغطي مشاكلها وتلهي الشعب الجزائري الوفي تقوم الحكومة والرئيس المسير من طرف عصابات الجنرالات المستفيدة من خيرات الشعب المسكين بهده الأفعال الشنيعة
Jihad Ben
في 18:46
il faut être ferme sur ce sujet , fini avec les complaisances hypocrites
زوزو
في 20:19
على الشعب الجزائرى ان ينهض ضد نهب خيرات البلاد وتوظيفها فى مواضيع لا تعود على البلاد بالخير . كاستنزاف مرتزقة البوليساريو لمدخرات الجزائر وتسخيرها ضد بلد جار بالامس القريب كان الدراع الايمن للمجاهدين الجزائريين الاحرار فى كفاحهم المرير من اجل استقلال وطرد المستعمر الفرنسى . مرة اخرى على الجزائريين محاربة الفساد . فساد العسكر وفساد مرتزقة البوليساريو التى نهبت مالية شعب الجزائر ونهبت عائدات النفط وبالعملة الصعبة . واخيرا الصحراء كانت غربية قبل المسيرة الخضراء واصبحت مغربية بعد المسيرة الخضراء المظفرة ومحكمة لاهاى الدولية تشهد على ذلك بحكمها لمغربية صحرائنا المسترجعة العزيزة على كل مغربى ومغربية . والقطار يسير وووووووووووووووتنبح .