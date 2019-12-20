بسبب المساس بالوحدة الترابية للمملكة.. المغرب ينسحب من بطولة رياضية بالجزائر

هبة بريس – الرباط

أعلنت الجامعة الملكية المغربية لكرة الطاولة الانسحاب وتوقيف المشاركة في بطولة المنطقة الأولى لشمال إفريقيا وبطولة العالم فردي، المنظمة بمدينة وهران الجزائرية.

وذكرت الجامعة في بلاغ لها، اليوم الجمعة، أنها “توصلت باستدعاء لحضور فعاليات هذه البطولة المنظمة خلال الفترة المتراوحة ما بين 19 و 22 دجنبر 2019. كما كان مقررا عقد اجتماع للمنطقة الأولى وكذا الاتحاد المغاربي، وقد تمت استجابة الجامعة لهذه الدعوة في إطار سياستها الرامية إلى دعم الاتحاد المغاربي للعبة، وتقرر بناء على ذلك، مشاركة لاعبين مغربيين في هذه الدورة، إضافة إلى مساهمة عضو من المكتب المديري للجامعة في اجتماع الجمعية العمومية للمنطقة الأولى لشمال إفريقيا”.

و”عند وصول عضو المكتب المديري للجامعة المغربية لكرة الطاولة لمقر إجراء الدوري” ، يضيف ذات البلاغ، “فوجئ بأن شعار هذه الدورة يتضمن خريطة المملكة المغربية مبثور منها الأقاليم الصحراوية المغربية، وتم وضع علم الجمهورية الصحراوية الوهمية المزعومة في تلك المناطق، وهو ما أثار حفيظة ممثل الجامعة الملكية المغربية لكرة الطاولة والذي احتج بشدة على هذا التصرف، ووجه رسالة في هذا الشأن إلى رئيس المنطقة الإفريقية الأولى والجهات المنظمة”.

هذا وشددت الجامعة على أن مسألة الوحدة الترابية خط أحمر لن يتم التساهل أو التسامح مع من يجرؤ على المساس بها وإدانتها بشدة لأية محاولة للنيل منها من أي جهة كانت، مشيرة عزمها اتخاذ كافة الإجراءات لدى الهيئات الجهوية والقارية والدولية للتنديد بهذا العمل غير المسؤول.