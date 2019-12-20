بعد فشل اللقاء مع الحكومة.. نقابات فرنسا تدعو لإضراب عام حاسم

هبة بريس – وكالات

انعقد لقاء مساء أمس الخميس بين رئيس الحكومة الفرنسية إدوار فيليب والشركاء الاجتماعيين من أجل بحث تسوية بشأن مشروع إصلاح أنظمة التقاعد.

وعقب انتهاء اللقاء أعلنت الكونفدرالية العامة للعمل أنها لم تتوصل إلى شيء “ملموس (…) وأن رئيس الوزراء لم يستمع إلى الشارع”، مما جعل النقابات الأكثر تمثيلية في فرنسا تدعو لتنظيم “يوم جديد من المظاهرات والإضراب العام في التاسع من شهر يناير”.

و أعلنت قيادة الكونفدرالية العامة للعمل أن اللقاء الذي جمع الخميس الحكومة الفرنسية والشركاء الاجتماعيين لم يتح التوصل إلى تسوية حول مشروع إصلاح نظام التقاعد، فيما اعتبر رئيس الوزراء أنّ المباحثات أتاحت “تقدما”.