تركيا تعلن ترحيل مغربي من مقاتلي “داعش” إلى المغرب

هبة بريس ـ وكالات

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الخميس، ترحيل مغربي وألماني، في إطار عملية ترحيل المقاتلين الأجانب في صفوف التنظيم الإرهابي “داعش”، المحتجزين إلى بلدانهم.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن عملية ترحيل المقاتلين الأجانب الإرهابيين مستمرة.

وسبق لمتحدث الداخلية التركية، إسماعيل جاتاكلي، أن أعلن في 11 نوفمبر الماضي، بدء ترحيل الإرهابيين إلى بلادهم.

وقال متحدث الداخلية وقتها، إن تركيا عازمة على ترحيل الإرهابيين الأجانب الذين ألقي القبض عليهم إلى بلدانهم.

ومطلع نوفمبر الماضي، قال وزير الداخلية سليمان صويلو، إن بلاده “ليست فندقا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى”