تركيا تعلن ترحيل مغربي من مقاتلي “داعش” إلى المغرب

نُشر بتاريخ :  2019-12-19 - 23:47
0
التحكم في النص :
تكبير الخط تكبير الخط تصغير الخط تصغير الخط

هبة بريس ـ وكالات

أعلنت وزارة الداخلية التركية، الخميس، ترحيل مغربي وألماني، في إطار عملية ترحيل المقاتلين الأجانب في صفوف التنظيم الإرهابي “داعش”، المحتجزين إلى بلدانهم.

وذكر بيان صادر عن الوزارة أن عملية ترحيل المقاتلين الأجانب الإرهابيين مستمرة.

وسبق لمتحدث الداخلية التركية، إسماعيل جاتاكلي، أن أعلن في 11 نوفمبر الماضي، بدء ترحيل الإرهابيين إلى بلادهم.

وقال متحدث الداخلية وقتها، إن تركيا عازمة على ترحيل الإرهابيين الأجانب الذين ألقي القبض عليهم إلى بلدانهم.

ومطلع نوفمبر الماضي، قال وزير الداخلية سليمان صويلو، إن بلاده “ليست فندقا لعناصر داعش من مواطني الدول الأخرى”

تحميل المزيد في بلاحدود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

شاهد أيضاً

قتيل وجريحان بإطلاق نار داخل دار للمسنين في رود آيلاند الأمريكية

علنت السلطات الأمريكية مقتل شخص واحد وإصابة اثنين بإطلاق للنار داخل دار لرعاية المسنين وال…