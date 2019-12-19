هذه حقيقة تجميد العثماني لمرسوم الاستفادة من رصيد وفاة الموظفين

هبة بريس ـ الرباط

خرجت رئاسة الحكومة بتوضيح حيال تجمّيد العثماني للمرسوم الوزاري الصادر منذ 1999الذي يحدد مقادير الاستفادة من رصيد وفاة الموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة أثناء مزاولتهم لعملهم،

وأوضح ذات المصادر أن ما تم تداوله عار تماما عن الصحة، إذ ما تزال جميع الإدارات المعنية ملتزمة بتطبيق المقتضيات المتعلقة برصيد الوفاة، وتقوم بصرف المبالغ لمستحقيها في الآجال المحددة لذلك، وليس هناك أي “تجميد”، حيث لا زال ذوو الحقوق يستفيدون منذ دخول المرسوم حيز التنفيذ إلى يومنا هذ

وأشار التوضيح، إلى أنه يستفيد من هذا الرصيد ذوو الحقوق منذ دخول المرسوم حيز التنفيذ إلى يومنا هذا، مفيدا أن عدد المستفيدين منه، بلغ منذ سنة 2012، ودون احتساب مستخدمي المؤسسات العمومية والجماعات المحلية حوالي 25500 موظف أي ما يعادل 3200 مستفيدا سنويا، فيما بلغ الرصيد الممنوح خلال هذه الفترة 1 مليار و112 مليون درهم، أي بمعدل 140 مليون درهم سنويا.

وأضاف التوضيح، أن الحق في الاستفادة من رصيد الوفاة يستند للفصل 87 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، والمرسوم رقم 2.98.500 المؤرخ في فاتح فبراير 1999 المحدث بموجبه نظام رصيد للوفاة لفائدة ذوي حقوق الموظفين المدنيين والعسكريين والأعوان التابعين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات العامة، وهما نصان لا يزالان ساريي المفعول.