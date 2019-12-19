صفعة جديدة للبوليساريو .. السلفادور تؤكد اعترافها بمغربية الصحراء

هبة بريس – و.م.ع

أكدت وزيرة الخارجية بجمهورية السالفدور اليكساندرا هيل تينوكو، اليوم الاربعاء بالرباط، اعتراف بلدها بمغربية الصحراء وقرار سحب الاعتراف بجمهورية الوهم الصحراوية.

جاء ذلك خلال لقاء السيدة اليكساندرا هيل تينوكو، بنظيرها المغربي ناصر بوريطة، حيث اعلنت انها ستزور قريبا مدينة العيون وذلك لتأكيد اعتراف بلدها بمغربية الصحراء.

هذا ويشار الى أن بلاغ مشترك وقعته اليكساندرا هيل تينوكو مع ناصر بوريطة في يونيو المنصرم، بحضور الرئيس السلفادوري نجيب بوكيلي، وجاء فيه ان السالفادور لم تعد تعترف بما يسمى بـ”الجمهورية العربية الصحراوية”، وأن مقترح الحكم الذاتي الذي تقدم به المغرب هو الحل الوحيد لحل النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية.