صاحب مشروع ”بساتين بوسكورة“ :”ليس هناك أي تأخير في تسليم الشقق لأصحابها“‎

هبة بريس – الدار البيضاء

نشرت جريدة هبة بريس الإلكترونية مقالاً يكشف عن وجود تأخير في تسليم زبناء ”بساتين بوسكورة“ شققهم السكنية، على حد تعبيرهم، الأمر الذي أثار حفيظة المسؤولين عن المشروع، الذين طلبوا بحق الرد والتوضيح حسب ما تنص عليه القوانين وأخلاقيات مهنة الصحافة.

ونقلت الجريدة مجموعة من الأسئلة للمسؤول عن المشروع الأول أنس البزيوي، من بينها أسباب التأخير الحاصل في تسليم الزبناء شققهم بالرغم من كل مرة يتم تحديد تاريخ للتسليم، على حد تعبيرهم، و كانت هاته إجاباته:

·هل يمكنك أولا أن تقدم لنا معلومات عن المشروع و عدد أشطره و نسبة تتمة الأشغال لكل شطر ؟

يتكون مشروع بساتين بوسكورة من قرابة 200 عمارة، أي ما يعادل 4000 شقة سكنية، ويحتوي المشروع على مسابح، فضاءات خضراء، مصاعد و العديد من المرافق، الأشغال انتهت بنسبة تقارب 95%، وجميع الأشطر مبنية و هي حالياً في طور التشطيب.

للإشارة فبعض الأشغال لا تتم إلا أشهر قليلة قبل التسليم، المرتقب إن شاء الله سنة 2020.

· ما هي أسباب هذا الإرتباك على مستوى تاريخ تسليم الزبناء لشققهم على حد قولهم ؟

أولا ليس هناك أي إرتباك أو تماطل على مستوى تاريخ تسليم الزبناء لشققهم، لأن شركة بزيوي إيمو تشتغل بعقود قانونية تضمن حقوق الزبون و الشركة، هذا من جهة، و من جهة أخرى نحن في السوق منذ مدة و تجربتنا و سمعتنا أكبر رأسمال لدينا، لدينا زبناء منذ 30 سنة و هم لا زالوا أوفياء لمشاريعنا.

مشروع بساتين بوسكورة يعدون بالألاف، و كلهم راضون عن عملنا و هناك ثقة متبادلة بين شركتنا و زبنائنا.

شركة بزيوي إيمو تعمل في إطار القانون و عقود يحكمها الوضوح و النزاهة، و نحن رهن إشارة الزبون للإجابة عن جميع استفساراته، شركتنا لا مكان للنزاع فيها لأن روح الثقة و المسؤولية بحكم تجربتنا في السوق مكنتنا من بناء جدار الثقة مع الزبناء.

راجت مؤخرا بعض الإشاعات تقول أن هناك بعض الزبناء عندهم سوء فهم بأحد بنود العقد المبرم بيننا و بين زبنائنا، لكن نحن كإدارة و كمكاتب البيع لم نتوصل بأي شكاية من هذا القبيل، و إذا كان سوء فهم من بعض زبناء معدودين على رؤوس الأصابع لبعض بنود العقد فنكرر و نقول لهم أن مكاتبنا رهن إشارتهم طيلة الأسبوع، لأن شعار مجموعة بزيوي إيمو إرضاء زبنائها.

·بالنسبة للزبناء الذين يريدون إسترجاع أموالهم، هل ستوافقون على طلبهم ؟

فعلا بعض الزبناء و لظروف قاهرة خارجة عن إرادتهم، طالبوا باسترجاع التسبيق، في هذه الحالة يتم الرجوع إلى بنود العقد الذي يربط بين الزبون و بين الشركة.

·ما هي الرسالة التي تودون توجيهها للزبناء الذين ينتظرون بفارغ الصبر تسلم شققهم؟

نحن نعلم أن زبنائنا مشتاقين لتسلم شققهم، و نعلم أيضا أن ثقتهم في مجموعة بزيوي إيمو و في مشروع بساتين بوسكورة مبنية على أسس مثينة.

زبنائنا الكرام أيضا يثقون أن إستثمارهم في شقة سكنية أو في محل تجاري في مشروع بساتين بوسكورة يعتبر “الهمزة” التي يبحث عنها الجميع.