سطات.. مثول “مول الكاسكيطة” أمام القضاء بعد تخلف النقيب زيان

هبة بريس – محمد منفلوطي

مثُل ظهر اليوم الخميس أمام أنظار هيأة الحكم بالقاعة رقم 1 بالمحكمة الابتدائية بسطات، المدعو محمد السكاكي الملقب بمول الكاسكيطة في جلسة علنية غاب عنها النقيب زيان كدفاع للمعني، إذ عرف محيط المحكمة استنفارا أمنيا مكثفا لمختلف الأجهزة الأمنية والسلطات المحلية، وممثلين عن بعض المنابر الاعلامية وكذا بعض الفعاليات الجمعوية تتقدمهم جمعية حركة الشباب الملكي للمغاربة عبر العالم، وبعد افتتاح الجلسة، التمس دفاع مول الكاسكيطة الأستاذ كمال العايدي تأجيل القضية وإعطاء مهلة للاطلاع على فحوى الملف إلى 24 دجنبر الجاري.

محمد دالي الرئيس المؤسس لجمعية حركة الشباب الملكي للمغاربة عبر العالم، أكد في تصريح خص به هبة بريس، بصفتهم مطالبين بالحق المدني، أنهم كانوا بصدد تقديم ملتمسين اثنين أمام المحكمة، أحدهما يفضي ببطلان الإحالة الشكلية للملف، لاسيما وأنه يكتسي صبغة جنائية وليست ابتدائية على حد تعبيره، فيما الملتمس الثاني يتعلق بالمطالبة بدرهم رمزي ورفع العقوبة إلى الأقصى.

وكان مول الكاسكيطة الذي يقبع حاليا بسجن عين علي مومن بضواحي سطات، قد أحيل في وقت سابق على أنظار وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بمدينة سطات على خلفية التهم الموجهة اليه، وجاء قرار الاحالة بعدما قضى الموقوف فترة الحراسة النظرية وفترة التمديد التي قضاها بمقر الفرقة الوطنية بمدينة البيضاء.

هذا وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بسطات، قد أعلن في وقت سابق عن إيقاف صاحب قناة على موقع “اليوتيوب” تحمل اسم “مول الكاسكيطة”، وذلك على إثر نشره لفيديو تضمن عبارات فيها سب للمواطنين المغاربة وتمس بمؤسساتهم الدستورية.

وجاء في بلاغ لوكيل الملك “أنه على إثر نشر فيديو بموقع التواصل الاجتماعي “يوتوب” بتاريخ 29 نونبر 2019 بإحدى القنوات تحمل اسم مول الكاسكيطة”، تضمن عبارات فيها سب للمواطنين المغاربة ووصفهم بأوصاف مهينة لهم وحاطة من كراماتهم وتمس بمؤسساتهم الدستورية، تم إيقاف المعني بالأمر ووضعه رهن تدبير الحراسة النظرية لضرورة البحث”.

وأشار بلاغ النيابة العامة انذاك إلى أنه قد تم ضبط كمية صغيرة من المخدرات في حيازة المعني بالأمر ساعة إيقافه.