التعادل السلبي يحسم “كلاسيكو الأرض” بين برشلونة وريال مدريد

هبة بريس ـ القسم الرياضي

حسم التعادل السلبي بدون أهداف مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وضيفه ريال مدريد، والتي أقيمت على أرضية ملعب “الكامب نو”، برسم مؤجل الأسبوع العاشر من الدوري الإسباني.

وتبادل الفريقان السيطرة على أطوار اللقاء، مع أفضلية نسبية لصالح ريال مدريد، من حيث عدد الفرص السانحة للتسجيل، غير أنهما لم ينجحا في هز الشباك لينتهي اللقاء بالبياض.

وتحدث نتيجة صفر لمثله، للمرة الأولى منذ سنة 2002، حين تعادل برشلونة وريال مدريد، على أرضية الملعب نفسه، ولحساب الجولة الـ 11 من “الليغا”.

وبهذا التعادل بقيت صدارة الدوري الإسباني مشتركة بين الفريقين برصيد 36 نقطة، لكل منهما، بفارق 4 نقاط عن إشبيلية ثالث الترتيب.