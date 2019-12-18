الحبس ليوتوبورز شهيرة بتهمة السب والقذف في حق الدرك

هبة بريس ـ الرباط

قضت المحكمة الابتدائية الزجرية بعين السبع بالدار البيضاء، بالحبس شهرين نافذين مع أداء غرامة مالية في حق اليوتوبر المثيرة للجدل الملقبة ب”أم مهاب”والتي توبعت منذ الحادي عشر من الشهر الماضي في حالة اعتقال بتهمة إهانة رجال الدرك وعدم الامتثال .

وكان وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بعين السبع بالدار البيضاء، قد قرر، قبل شهر إيداع (ف.أ) المركب السجني عكاشة، من أجل إحالتها على قاضي التحقيق لاستنطاقها تفصيليا حول التهم الموجهة لها، قبل عرضها لاحقا على القضاء للبت في قضيتها التي انتهت بإدانتها بالحبس النافذ.

وحسب مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، فقد دخلت الاخيرة رفقة شقيقتها في نزاع حاد مع رجال الدرك بعد مطالبتها بتمكينهم من وثائق السيارة في إطار تفتيش روتيني، حيث رفضت الامتثال لأوامر الدركيين، وشرعت في توجيه التهم لهم بتجاوز القانون وممارسة الشطط في حقها .