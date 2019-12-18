سفارة أذريبدجان بالرباط تعيد الذكرى 16 للراحل””Haydar Aliyev”إلى الواجهة

رشيد موليد

نظم سفير جمهورية أذريبدجان السيد “Oktay Gorbanov” يوم الخميس 12 من الشهر الجاري بمقر السفارة بالرباط حفل تأبين بمناسبة الذكرى 16 على رحيل الزعيم القومي الاذريبدجاني “Haydar Aliyev”.

حفل تأبين هذا حضره عدد من الديبلوماسيين و الاداريين وأساتذة خريجي جامعات باكو و الاتحاد السوفيتي سابقا كما شاركت فيه من جمعيات المجتمع المدني وعلى رأسهم جمعية الصداقة المغربية الاذريبدجانية، وبروحانية تليق بالمناسبة عبر السيد “Oktay Gorbanov” عن الأثر الذي خلفه رحيل الزعيم “Haydar Aliyev” في شعور المواطن الأذريبدجاني الشيء الذي جعله يتخذ يوم رحيله 12 يناير ذكرى وطنية يتوارثها الأباء عن الأجداد.

وأضاف في تسلسل للأحداث حول الدور الذي لعبه “Haydar Aliyev”في حصول الجمهورية الاذريبدجانية على الاستقلال وتأسيس الدولة الحديثة و تطوير الاقتصاد والسياسات الخارجية التي نتج عنها تعزيز العلاقات مع الدول الاسلامية والعربية، كما خص السيد “Oktay Gorbanov”فقرة أشاد من خلالها بالعلاقات المغربية الاذريبجانية حيث أشار فيها إلى الزيارة التي قام بها الرئيس الراحل “Haydar Aliyev”للمملكة المغربية و مشاركته في القمة الإسلامية بمدينة الدار البيضاء سنة 1984 في عهد الملك الراحل الحسن الثاني طيب الله ثراهما.

من جهة أخرى قال السيد محمد الفاقيري نائب رئيس جمعية الصداقة المغربية الاذريبدجانية أن الجمعية دأبت على المشاركة في أنشطة السفارة الاذريبدجانية منذ افتتاحها بالمملكة المغربية وإحياء ذكرى 16 لراحل الزعيم القومي “Haydar Aliyev” على وجه الخصوص واستأنف حديثه أن أهداف الجمعية تصب في التعريف بالثقافة والحضارة والتاريخ للجمهورية الاذريبدجانية والمملكة المغربية على حد سواء.

والجدير بالذكر أن الزعيم القومي”Haydar Aliyev”ولد سنة 1923 وكان جنرالا في جهاز الاستخبارات السوفياتي وأصبح رئيسا لجمهورية أذربيجان بوصفه أمينا عاما للحزب الشيوعي السوفياتي عن أذريبدجان قبل أن يصبح عضوا في المكتب السياسي للحزب. منذ سنة 1931 بدأ “Haydar Aliyev”يشغل منصب القسم في مفوضية الشعب في الأمور الداخلية لجمهورية ناخجوان الاشتراكية السوفييتية ذات الحكم الذاتي و في سوفييتيت مفوضي الشعب الموجود فيها.

قد عارض “Haydar Aliyev” معارضة شرسة في مقر ممثلية أذربيجان الواقعة في موسكو عقب حدوث الماساة الدموية التي ارتكبيها الجيوش السوفييتية في 20 يناير سنة 1990 وطالب محاسبة وعقاب منظمي الجريمة اضد الشعب الاذربيجاني. وترك صفوف الحزب الشيوعي للاتحاد السوفييتي في يوليوز سنة 1991 على خلفية الاحداث السالفة الذكر

كان “Haydar Aliyev”أصيب بوعكة صحية سنة 2003 ونقل على إثرها إلى المستشفى في تركيا ثم إلى الولايات المتحدة حيث وافته المنية في سنة 12دجنبر 2003 في الثمانينات من عمره.