“حديث الأربعاء” .. الحلقة الثانية: ” السرطان في المغرب.. اشتري كفنا وضعه الى جانبك في انتظار الموت “

اسماعيل بويعقوبي – هبة بريس

الفقر والمرض وجهان لعملة واحدة!.. هي دائرة شيطانية لا يكاد المرء يطأ قدمه فيها حتى يصبح أسيراً لها، المرض والفقر ثنائية خوف بالمغرب فهو فقر يتسبب في “سرطان” ، وسرطان يؤدي إلى الفقر في غالب الأحيان، كيف لا وهذا الداء الخبيث يعتبر أحد أكبر اسباب الموت المبكر بالمملكة.

يقول الكاتب الصحفي محمد شروق في كتابه “أنا والسرطان..” أنه إذا قدر لك أن تبتلى بمرض السرطان في المغرب، وهذا وارد، فاحمد الله إن كنت تتوفر على تغطية صحية جيدة، حينها ستكون في مواجهة المرض وحده، بآلامه ومضاعفاته، والجميع سيحسن استقباله لك.

ستبتسم لك الممرضة وترعاك، ولن تتعب نفسك بالبحث عن دواء غلا ثمنه أو رخص، ولك أن تختار أفضل مصحة وأكفأ طبيب للإشراف على علاجك، يضيف الكاتب الذي عاش تجربة مع مرض السرطان، وهي التجربة التي دونها في الكتاب المذكور، لافتا الى انه أدرك معنى السرطان الحقيقي عن قرب من خلال تجارب الآخرين بأن المرض الفتاك هو الفقر والعوز حين يمدونك في المستشفى العمومي، وهم محرجون بموعد يفوق ستة أشهر.

تأكدت أن السرطان الحقيقي – يضيف شروق- هو أن يعجز المريض عن أداء ثمن فحص “سيني سكانير”، وأن يؤجل العلاج بسبب عجزه عن جمع مبلغ يشتري به دواء بآلاف الدراهم.

السرطان الحقيقي حسب شروق هو الذي يصيب مواطنين في المناطق المعزولة التي لم يصلها بعد الماء الشروب، فبالأحرى أن يصلها الطبيب.

كيف لمواطن – يتساءل شروق- قطع مئات الكيلومترات للخضوع للعلاج الكيميائي المعروف باسم “الشيميو”، والذي يدوم ساعات ويسبب انهيارا تاما للجسم، كيف له أن يعود إلى بيته البعيد عبر وسيلة نقل تفتقر لأبسط شروط الراحة؟

السرطان الحقيقي هو الذي يصيب امرأة تخاف أن يعلم زوجها بالخبر، وإمكانية بتر أحد ثدييها، فيرميها إلى الشارع مثل ورق “كلينيكس”، ففي تجربتي – يُسهب الكاتب- ، التقيت عددا من النساء تم التخلي عنهن من قبل الأزواج، بل حتى من طرف العائلات، حينها استنتجت أن مواجهة السرطان وأنت مستفيد من تأمين صحي جيد ومحاط بعائلة متضامنة ومسنود بشبكة من الصداقات المخلصة..ستجعل هذا الداء مثل نزلة برد عابرة حسب تعبر محمد شروق.

السرطان ينتشر بشكل كبير في المغرب.. احصائيات رسمية

بالمغرب، وحسب الإحصائيات الرسمية، هناك مابين 30 ألفا إلى 50 ألف إصابة جديدة بداء السرطان كل سنة، فقد عمّمت منظمة الصحة العالمية أرقاما صادمة حول عدد وفيات المغاربة بالسرطان ،حيث انه بين 36 مليون مغربي يموت سنويا 32962 بسبب السرطان.

ووصلت عدد حالات الإصابة بالسرطان التي تم اكتشافها في سنة 2018 وحدها 52783 حالة، على رأسها سرطان الثدي الذي اكتشفت إصابة 10136 مغربية به منذ بداية سنة 2018، ثم سرطان الرئة الذي أصاب 6488 مغربيا، وسرطان القولون الذي سجلت 4118 حالة إصابة به، وسرطان البروستات الذي اكتشفت إصابة 3990 مواطنا به، وسرطان عنق الرحم الذي سُجّلت إصابة 3388 مغربية به، إضافة إلى سرطانات أخرى تبيّن إصابة 24663 مغربيا ومغربية بها

وبلغ عدد حالات الإصابة بالسرطان من الذكور، حسب منظمة الصحة العالمية، 25288 من جميع الأعمار؛ بينما سجّلت الإصابات في صفوف النساء رقما بلغ 27495 امرأة من مختلف الأعمار.

وتصل نسبة خطر الإصابة بالسرطان بالمغرب، قبل بلوغ سن 75، إلى 14.67 في المائة؛ من بينها 14.13 في المائة من نسبة خطر إصابة الذكور بالسرطان، و15.14 في المائة من نسبة إصابة الإناث بالسرطان. وتصل نسبة خطر الوفاة نتيجة الإصابة بالسرطان قبل بلوغ سن 75 إلى 9.28 في المائة؛ من بينها نسبة 7.78 في المائة من الإناث، و10.77 في المائة من الذكور.

صحيح، وبدون مجاملة أن مؤسسة للا سلمى للوقاية وعلاج السرطان لعبت منذ تأسيسها عام 2005 أكثر من دور على صعيد التحسيس والاستقبال والعلاج والبحث، ولكن الطاقة الاستيعابية لمراكز العلاج لا تستجيب للضغط المتزايد بسبب الزيادة في عدد الإصابات بالداء، في ظل محدودية التغطية الصحية التي تجعل المريض في مواجهة “قدرية” مع تكاليف علاج مرتفعة تعجز المستشفيات العمومية عن توفيرها كالتشخيص والأدوية والمستلزمات الطبية أمام حالة الانتظار القاتلة ومواعيد الطويلة ،لتبدأ بعدها معاناة حقيقية يضطر معها المريض مجبرا لا مخيرا الى تحمل مصاريف رحلة العلاج “المرعبة” تنتهي به غالبا الى بيع ممتلكاته او استعطاف القلوب الرحيمة لاجراء عملية جراحية من أجل الخضوع لتشخيص بيولوجي أو إشعاعي وبعدها حصص العلاج الكيماوي.

“مبغيناش نموتو بالسرطان”.. صرخة مغربية تطالب بالعلاج المجاني

“لا نريد الموت بالسرطان، نريد حقّنا بالعلاج المجاني”. بهذه العبارة أطلقت مجموعة من مرضى السرطان في المغرب، خاصة من النساء، صرخة إلكترونية للفت الانتباه لمعاناتهم مع المرض ، طالبوا من خلالها بالحق في العلاج المجاني.

وشاركت عدة مريضات بالسرطان تجاربهن مع المرض في الحملة التي اجتاحت مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الأيام الأخيرة في المغرب، ونقلن معاناتهن مع رحلة البحث عن التشخيص، وانتظار مواعيد حصص العلاج الكيميائي في المستشفيات العمومية.

ولقيت الحملة تعاطفاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، انعكس في تداول مقاطع الفيديو مع وسم ” مابغيناش_نموتو_بالسرطان” والدعوات إلى مساعدتهن، وتوفير علاج مجاني لهن.

حملة “مبغيناش نموتو بالسرطان” وصل صداها الى قبة البرلمان حيث وجه فريق الأصالة والمعاصرة، بمجلس النواب، سؤالا شفويا إلى وزير الصحة، خالد آيت الطالب، حول التدابير المستعجلة التي ستتخذها الوزارة، لتوفير الأدوية الأساسية لمرضى السرطان.

وأوضح الفريق المذكور، أن مرضى السرطان بمختلف الأقاليم المغربية، يعيشون وضعا نفسيا وصحيا صعبا، حيث أن أغلب المراكز الاستشفائية الإقليمية والجهوية تفتقد للأدوية الأساسية في علاج هذا المرض الخبيث.

مما لاشك فيه إذن ان الحكومة المغربية ومعها الوزارة الوصية تسيير عكس التيار، بخصوص توجيهات منظمة الصحة العالمية وتطلعات المواطنين وحاجياتهم الملحة للدواء والعلاج من هذا الداء الخبيث ، فالشعارات التي ترفعها بخصوص تعميم التغطية الصحية- راميد نموذجا – والتقليص من أسعار الأدوية تظل شعارات “تضليلية” ، أمام واقع مرير يعاني منه المواطنون الفقراء والمعوزين، وساكنة العالم القروي و مدن المغرب العميق، علما أن الحق في الصحة والدواء يعتبر أحد أهم حقوق الإنسان الكونية والمنصوص عليها في ديباجة الدستور والفصل 31 منه.