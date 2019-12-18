مُديرية الضرائب تُغني تطبيق “ضريبتي” بوظيفة مميزة للمنخرطين

هبة بريس – اقتصاد

في إطار استراتيجيتها المتواصلة للرقمنة وتحسين الخدمات المقدمة للملزمين، أغنت المديرية العامة للضرائب التطبيق الهاتفي « Daribati » بوظيفة جديدة تمكن الأشخاص المنخرطين في الخدمات الإلكترونية SIMPL من الاطلاع على الضرائب المفروضة بالنسبة للرسم المهني ورسم السكن والخدمات الجماعية، حيث تخول لهم هذه الوظيفة الجديدة الحصول على مراجع أداء الضرائب.

ويمكن تحميل هذا التطبيق على “بلي ستور” (Android) و”آب ستور”(IOS)

عبر الرابط التالي

https://play.google.com/store/apps/details?id=ma.tax.dgi.daribati