القضاء يعزل رئيس جماعة بإقليم إفران

ع محياوي - هبة بريس

قالت المحكمة الإدارية بمكناس، اليوم الثلاثاء 17 دجنبر الجاري، كلمتها في حق رئيس جماعة واد إفران بإقليم إفران، المنتمي لحزب الحركة الشعبية، حيث قضت بعزله من الرئاسة وعضوية الجماعة.

وتعود تفاصيل القضية الى تاريخ 12 نونبر الماضي بعدما رفع عبد الحميد المزيد عامل إقليم إفران دعوى قضائية لعزل رئيس الجماعة المذكور إثر عدد من الانذارات بخصوص “خروقات” و”تجاوزات” ارتكبها الرئيس.

و تقدم عامل الاقليم في شكايته بـ17 نقطة من بينها خروقات في البناء والتعمير، وعدم استخلاص الضرائب من الدكاكين، ومقالع الرمال، وعدم تسجيلها في مالية الجماعة أو دفع أصحابها لأداء ما بذمتهم من مستحقات.

وتضمنت شكاية العامل ضد الرئيس المعزول عدم تنفيذ عدة مشاريع تنموية، وأيضا عدم الكشف عن نتائج عمليات افتحاص ميزانية الجماعات التي كانت موضوع زيارات قامت بها لجن تفتيش.