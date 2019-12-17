اعمارة يعترف بـ”سوء وضعية” مئات القناطر …مغاربة يَرُدون

هبة بريس ـ الرباط

اعترف وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، عبد القادر اعمارة، بوجود مئات القناطر الآيلة للانهيار في المغرب، وهو ما يشكل تهديدا حقيقيا لسلامة مستعملي الطرق.

وزير التجهيز والنقل واللوجستيك والماء كشف خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، امس الاثنين، جوابا على سؤال حول وضعية القناطر، وجود 500 قنطرة متآكلة ومهددة بالانهيار، و680 قنطرة مغمورة بالمياه، و1728 قنطرة ضيقة.

المسؤول الحكومي وهو يتحدث عن الوضعية الكارثية للقناطر في المغرب، كشف أيضا وجود 3563 قنطرة على مستوى الشبكة المهيكلة يوجد فيها عدد من الإشكالات بفعل تأثرها بالتغيرات المناخية، من أصل حوالي 10.787 قنطرة بمختلف جهات المملكة المغربية.

هذا الاعتراف كان كافيا لإثارة هلع المغاربة على مواقع التواصل الاجتماعي.حيث وصف البعض هذا التصريح بـ “الخطير” فيما حمل البعض الاخر مسؤولية اي كارثة مقبلة للحكومة

وجاءت بعض ردود الفعل على الشكل الاتي :