المغرب يشتري طائرات بقيمة 8 مليار دولار

هبة بريس ـ متابعة

تضاعفت مبيعات الأسلحة الأميركية لدول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لتتجاوز 25.5 مليار دولار في 2019، مقارنة مع 11.8 مليار دولار في 2018، أي ما يعني زيادة نسبتها 118 في المئة.

ووفق أرقام برنامج المبيعات العسكرية الأميركية للدول الأجنبية فإن المبيعات بالمجمل لدول العالم ارتفعت 42 في المئة خلال 2019 لتقترب من 70 مليار دولار، ولكن الزيادة في مشتريات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت مهولة جدا بحسب تقرير نشره الموقع الإلكتروني لـ”فوربس”.

ومن بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، كان المغرب أكبر مشتري للأسلحة الأميركية في 2019، بحجم مشتريات بلغ 10.3 مليارات دولار، والتي كانت تتعلق بمشتريات طائرات حربية لسلاح الجو الملكي المغربي.

واشترى المغرب طائرات من نوع (F-16) بقيمة 3.8 مليار دولار ستصنعها شركة لوكهيد كوربيريشن، بالإضافة إلى طائرات أباتشي (AH-64E) بقيمة 4.3 مليار دولار.

وكانت بقية الصفقات من الإمارات والبحرين وقطر والسعودية والكويت، والذين اشتروا أسلحة بـ 14.2 مليار دولار.

وعقدت البحرين صفقة لتوريد أنظمة صواريخ باترويت بقيمة 2.5 مليار دولار، فيما اشترت الإمارات صورايخ باترويت بما قيمته 2.7 مليار دولار، فيما اشترت قطر طائرات أباتشي بما قيمته 3 مليارات دولار.

وشكلت هذه الصفقات ارتفاعا ملحوظا في مبيعات الأسلحة الأميركية لدول الخليج خلال 2019 والتي تشكل نحو 56 في المئة من مشتريات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مقابل صفقات 2018 والتي لم تتجاوز 5.8 مليار دولار.

وكانت دول مجلس التعاون الخليجي الأكثر شراء للأسلحة خلال السنوات الماضية بالمجمل ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، رغم أن مشتريات مصر وتركيا والمغرب كانت قد تجاوزتها خلال 2018.

ووفق معهد سيبري لأبحاث النفقات العسكرية، تعد الولايات المتحدة أكبر مصدر للأسلحة حول العالم، وخلال الأعوام 2014-2018 كانت السعودية المشتري لنحو 22 في المئة هذه الصادرات.

ووقعت الولايات المتحدة والسعودية صفقات أسلحة بمليارات الدولارات والتي واجهت مساع عديدة في الكونغرس الأميركي من أجل حظر بيع الأسلحة للسعودية والإمارات بسبب حربها في اليمن، ما دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى استخدام حق الفيتو في مواجهة قرارات الكونغرس ثلاث مرات في هذا الإطار ـ تقول الحرة عن فوربس ـ