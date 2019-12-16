شرطة دبي تعتقل زعيم منظمة “ملائكة الموت” العقل المدبر لجريمة “لاكريم”

هبة بريس ـ متابعة
أعلنت شرطة دبي بالإمارات، القبض على “أحد أخطر العناصر الإجرامية المطلوبة عالمياً والمُدرجة على قوائم منظمة الشرطة الدولية (إنتربول)، ويُعد من أشد تلك العناصر خطورة، وتصفه السلطات الهولندية بـ (المجرم الأخطر)”. وهو المتهم بكونه العقل المدبر لجريمة مقهى “لاكريم” بمراكش.
و أوضحت أن المتهم يُدعى رضوان تاغي ويبلغ من العمر 41 عاماً، وهو رئيس منظمة “ملائكة الموت” الإجرامية، وصدرت بحقه مذكرات قبض دولية في العام الماضي بتهمة الانتماء لمنظمات إجرامية خطيرة، بعد أن دخل إلى أراضي الدولة منتحلاً هوية شخص آخر، وكان يقيم في فيلا سكنية في إمارة دبي، لافتة أن إلقاء القبض عليه تم بالتعاون مع الشرطة الهولندية والإنتربول.
و قال القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله المري إن المشتبه فيه دخل الدولة عبر مطار دبي، مستخدماً وثائق رسمية (جواز سفر رسمي و تأشيرة سفر) بهوية غير هويته، قادماً من هولندا، وتمكن من الدخول للإمارات قبل التعميم عليه من السلطات المعنية في دولته، ويقيم في منطقة سكنية في دبي دون ممارسة أي نشاط اجرامي، وكان يستعين بمساعدين من عدة جنسيات مختلفة لتسيير أموره و احتياجاته الحياتية اليومية.
و أشار إلى أن المتهم يحمل الجنسية الهولندية و يعتبر من أخطر المجرمين في هولندا نظراً لخطورة الجرائم المنسوبة إليه والتي تتنوع بين جرائم القتل والإتجار في المخدرات، من خلال رئاسته لمنظمة تحمل اسم “ملائكة الموت”، وهي كذلك من المنظمات الإجرامية الخطرة في هولندا خصوصا لانخراطها في مجال تجارة المخدرات.
و لفت إلى أن المتهم ارتكب جرائم عدة في أوروبا وأفريقيا وتمكن من تفادي الأجهزة الأمنية، نظراً للجوئه لانتحال هويات مختلفة وتخفيه الدائم عن أعين رجال الأمن.
ولد حميدو
في 00:07
كيف استقر بالامارات و لو باسم مستعار لانه من المفروض ان يكون اتصال مع دولته الاصلية او التي منحته الجنسية
و اظن حتى هولندا كانت على علم بوجهته و كدلك خونة مغاربة مستقرون بدول خليجية و يستخدمون اليوتوب من اجل سب المغرب و اغلبيتهم لا يدكرون الدولة التي وفرت لهم ملادا امنا فهل تلك الدول ستقبل بان يحتضن المغرب معارضيهم
اما عن تدخل هولندا في حراك الريف فلا دخل لها في دلك لان المشكل مغربي بامكانه ان يحل داخليا و لكن تدخلاتها رد عليها المغرب برفض ارجاع حراقة مغاربة و السبب هي انها تدافع عنهم فكيف انها لم تلتزم بحقوق الانسان ما دام المغرب قمعي
اما الان فهولندا تفهمت بان مصالحها مع المغرب كدولة و ليس مع اشخاص فلو كانت تدافع عن المجنسين ستقبل ارجاع المعتقلين في سجون العراق و سوريا لمحاكمتهم عندها و لكنها سمحت فيهم كانها تقول
اتركوهم عندكم حاكموهم او اعدموهم
ولد حميدو
في 00:57
لو قالوا بانه كان مختفيا في جبال افغانستان او بقي بهولندا سنثق بدلك اما كونه يتنقل بجواز سفر بيومتري فاين التعاون الاستخباراتي بين الدول
غير معروف
في 01:02
متهم بجراءم قتل مند سنوات فلمادا صدرت مدكرة بحث عنه حتى وقعت جريمة مقهى لاكريم ام ان المغرب فضح عدة امور و تم تهريبه من هولندا