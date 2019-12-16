شرطة دبي تعتقل زعيم منظمة “ملائكة الموت” العقل المدبر لجريمة “لاكريم”

هبة بريس ـ متابعة

أعلنت شرطة دبي بالإمارات، القبض على “أحد أخطر العناصر الإجرامية المطلوبة عالمياً والمُدرجة على قوائم منظمة الشرطة الدولية (إنتربول)، ويُعد من أشد تلك العناصر خطورة، وتصفه السلطات الهولندية بـ (المجرم الأخطر)”. وهو المتهم بكونه العقل المدبر لجريمة مقهى “لاكريم” بمراكش.

و أوضحت أن المتهم يُدعى رضوان تاغي ويبلغ من العمر 41 عاماً، وهو رئيس منظمة “ملائكة الموت” الإجرامية، وصدرت بحقه مذكرات قبض دولية في العام الماضي بتهمة الانتماء لمنظمات إجرامية خطيرة، بعد أن دخل إلى أراضي الدولة منتحلاً هوية شخص آخر، وكان يقيم في فيلا سكنية في إمارة دبي، لافتة أن إلقاء القبض عليه تم بالتعاون مع الشرطة الهولندية والإنتربول.

و قال القائد العام لشرطة دبي اللواء عبدالله المري إن المشتبه فيه دخل الدولة عبر مطار دبي، مستخدماً وثائق رسمية (جواز سفر رسمي و تأشيرة سفر) بهوية غير هويته، قادماً من هولندا، وتمكن من الدخول للإمارات قبل التعميم عليه من السلطات المعنية في دولته، ويقيم في منطقة سكنية في دبي دون ممارسة أي نشاط اجرامي، وكان يستعين بمساعدين من عدة جنسيات مختلفة لتسيير أموره و احتياجاته الحياتية اليومية.

و أشار إلى أن المتهم يحمل الجنسية الهولندية و يعتبر من أخطر المجرمين في هولندا نظراً لخطورة الجرائم المنسوبة إليه والتي تتنوع بين جرائم القتل والإتجار في المخدرات، من خلال رئاسته لمنظمة تحمل اسم “ملائكة الموت”، وهي كذلك من المنظمات الإجرامية الخطرة في هولندا خصوصا لانخراطها في مجال تجارة المخدرات.

و لفت إلى أن المتهم ارتكب جرائم عدة في أوروبا وأفريقيا وتمكن من تفادي الأجهزة الأمنية، نظراً للجوئه لانتحال هويات مختلفة وتخفيه الدائم عن أعين رجال الأمن.

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