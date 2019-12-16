إنزكان : صفقة انجاز الطريق الرئيسية بمنطقة “القليعة ” تثير جدل واسع

ع اللطيف بركة : هبة بريس

يواجه المكتب المسير للجماعة الترابية ” القليعة ” التابعة ترابيا الى عمالة إنزكان أيت ملول ، موجة إنتقادات ، بخصوص طريقة تمرير صفقة انجاز الطريق رقم 105 الرابطة بين مركز القليعة بإنزكان ومنطقة بيوكرى باقليم اشتوكة ايت باها.

وتفجرت القضية، حينما عمد المكتب المسير للجماعة الترابية القليعة المسير من طرف ال ” بيجيدي” بإقصاء شركة شاركت في الصفقة قيل أنها تمت خارج سند قانوني. بعدما قامت لجنة فتح الاضرفة على تنحية إحدى الشركات المتخصصة في إنجاز الطرق لاسباب ” مبهمة ” .

و بالرجوع الى محضر لجنة العروض الخاص بالصفقة، فإن اللجنة اعتمدت على ثلاث مبررات لتنحية الشركة المعنية من المنافسة، من خلال التنصيص على أنها لم تقدم ملفات حول امكانياتها التقنية وغياب شهادة معاينة مكان المشروع بالاضافة إلى شواهد تثبت بانجازها لمشاريع مماثلة.

لكن ما تسرب من معلومات حول ” الصفقة ” تشير أن تلك الاسباب واهية وان الشركة التي تم تنحية ملفها تعد من أكبر الشركات جهويا ووطنيا في مجال تهيئة وانجاز الطرق، وأنها انجزت عدة مشاريع تتعلق بالطرق مع وزارة التجهيز وكذا الجماعات الترابية.

ومما زاد من شكوك إقصاء الشركة المذكورة ، هو ان هذه الاخيرة قد انجزت مؤخرا جزء من الطريق المزدوج الرابطة بين تزنيت والعيون بعد أن رست عليها صفقة لوزارة التجهيز.

ومما زاد من الغموض في القضية، هو أن اللجنة التي اشرفت على فتح الاظرفة قد إختارت شركة وحيدة للظفر بالصفقة التي تجاوز مبلغ انجازها 24 مليون درهم.

ومما أثاره هذا الملف هو دخول الفريق الاستقلالي المشكل للمعارضة داخل مجلس الجماعة الترابية القليعة ، وإصداره لبلاغ للرأي العام ، يسائل المكتب المسير عن الاجراءات التي اعتمدها في تنحية شركة ضمن صفقة انجاز الطريق مقابل رسو الصفقة على شركة أخرى.

وقال الفريق الاستقلالي في بلاغه الذي تتوفر ” هبة بريس” على نسخ منه أنه” أمام كثرة الاسئلة التي نتلقاها يوميا بخصوص هذه الصفقة وامام عدم توفر اي معلومة بالنسبة لنا كمعارضة وبصفتكم رئيس المجلس وللجنة فتح الأظرفة وتجسيدا للعمل الرقابي للمعارضة.. تقديم توضيحات عن الاجراءات والتدابير الادارية التي اتخذت خلال كل مراحل هذه الصفقة المذكورة؟ وفعلا لم يتم فتح ظرف احدى الشركات المتخصصة في إنجاز الطرق دون سند قانوني” يضيف البلاغ نفسه.

وتبقى صفقة تعبيد طريق ” القليعة” تسائل سلطات الوصاية من عامل عمالة انزكان والمصالح الاقليمية لوزارة المالية التي تعد عضوا هاما في لجنة العروض.

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