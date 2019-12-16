شركة اتصالات المغرب تدعم الشركات الناشئة عبر برنامج جديد ”Startup Challenge”

هبة بريس – اقتصاد

أطلقت شركة اتصالات المغرب برنامج الإبداع الموجه للشركات الناشئة (Startup) الحاملة للمشاريع التكنولوجية الإبداعية، وذالك باعتبار الشركة فاعل مرجعي في التحول الرقمي بالمغرب وأفريقيا.

و يهدف هذا البرنامج إلى اكتشاف المواهب القادرة على مواجهة تحديات الرقمنة في مجالات استراتيجية مختلفة مثل الصحة والتعليم والفلاحة والمدن الذكية، إلخ.

و ستستفيد الشركات الناشئة، ذات الإمكانات التنموية الجد مرتفعة، من خبرة وتمويل وشبكة الشركاء الوطنيين والدوليين للمجموعة من أجل تنفيذ مشاريعهم الإبداعية وتعزيز مكانة المغرب وإفريقيا في العصر الرقمي.

و أوضحت الشركة على أن مجموعة مختارة من 10 شركات ناشئة ستستقبل دعم مخصص من حيث المعرفة والخبرة، وبعد ذلك سيتم اختيار أفضل ثلاث شركات ناشئة (Startup) من بينها.

الشركة وضعت موقع إلكتروني خاصة للمشاركة، حيث يتعين على الشركات الناشئة التقدم بطلب المشاركة من خلال الموقع www.startupchallenge.iam.ma.

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