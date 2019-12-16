سلطات البيضاء تشن حربا على محتلي الملك العام و البداية بمشاريع الأغنياء

هبة بريس – الدار البيضاء*
حملة غير مسبوقة تلك التي تشنها سلطات الدار البيضاء خلال الأيام الأخيرة ضد محتلي الملك العام من أصحاب المشاريع الصغيرة و الكبيرة و كذا الباعة المتجولين.
الحملة و التي تجندت لها مختلف مصالح و سلطات المدينة تأتي بأوامر ولائية من أجل إعادة الهيبة للمدينة العملاقة و تحرير الملك العام من محتليه خاصة أن الظاهرة استفحلت بشكل كبير في الأونة الأخيرة.
و في هذا الصدد، علمت هبة بريس أن تعليمات صارمة صدرت للباشاوات و رؤساء الدوائر و القياد بضرورة التعامل بصرامة مع كل محتلي الملك العام مهما كانت صفتهم و مشاربهم الاجتماعية.
و شملت تعليمات سلطات البيضاء كذلك بضرورة التعامل بقدم المساواة بين محتلي الملك العام من بسطاء الشعب و كذا أغنيائه ، بل إن بداية حملة تحرير العام انطلقت من منطقة أنفا التي تؤوي عددا كبيرا من مشاريع علية القوم و شهدت هدم عدد من واجهات المطاعم و المقاهي التي تعود ملكيتها لأغنياء و مسثتمرين معروفين بالمنطقة بسبب مخالفتهم للقانون.
و شنت السلطات الإدارية بالبيضاء حربا ضد الاحتلال غير القانوني للملك العمومي قصد الحد من تطاول أصحاب المطاعم و المقاهي و المحلات التجارية وبعض الفنادق على الطرق وممرات الراجلين، وإثارة الفوضى بمختلف عمالات ومقاطعات المدينة.
و ما تزال عمليات تحرير الملك العام بالبيضاء تجري حاليا وفق المساطر القانونية وبتنسيق مع المقاطعات الجماعية ومجلس المدينة ووفق لوائح وتقارير محينة، لمعرفة أصحاب المحلات الذين يستفيدون من رخص قانونية لاحتلال الملك العمومي وبين آخرين يخرقون القانون.
*الصورة من الأرشيف
احمد
في 11:19
اتمني النجاح لهده الحملة ومن واجب المسولين علي تنفدها ان يحمون كدالك من المكنكين والصباغة والمطالة وشكرا
شريعي عبد السلام
في 11:31
متى يتم الاهتمام بشوارع الفقراء والشوارع الاحياء الشعبية عامة إذ تسود الفوضىالعارمة، فالشوارع والازقة محتلة من طرف الباعة المتجولين، والأرصفة لم يعد لها وجود بعد احتلالها من طرف أصحاب المقاهي والمتاجر وأصحاب الحرف المختلفة.
احمد
في 11:46
بادرة طيبة ارجوا ان تشمل اصحاب محلات المكانيك الصباغة والمطالة غسل السيارات انهم يسببون ضررا كبيرا لساكنه والماره
TAZI
في 12:19
متى يتم الاهتمام بشوارع الفقراء والشوارع الاحياء الشعبية
محمد
في 12:36
نتمنى تدخل السيد والي الرباط سلا لتحرير الملك العام بيعقوب المنصور خصوصا شارع المسيرة الدي يعتبر من الشوارع الرئيسية من المقاطعة السابعة إلى المنال خصوصا من الدكاكين التي تقطع الطريق عن الراجلين بو لا تترك لهم مفرا إلا النزول للشارع
عزيز
في 14:02
مواكبة لهذه العملية المحمودة يجب إنهاؤها بعدم الترخيص لمثل هذه المشاريع غير قانونية ومعاقبة من يرخص لها
Chroniqueur
في 16:36
الضحك على الذقون…ففي الوقت الذي يتبجحون باحترام القانون، هناك من منحوا له الرصيف بالكامل…مثلا : قاعتي شاي حجزتا الرصيف الواقع بحي الراسين بالبيضاء الأولى بشارع عبد اللطيف بن قدور والثاني بنفس المكان على جانب رونبوان دي سبور (Rond point du sport)…والمخجل هو أن هاتين القاعتبن تم تشييدهما حديثا تحت أنظار السلطة المحلية دون تحريك أي…..؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
وجــــــــــدي / وجــــــــــــدة .
في 17:19
في وجـــــــــــــــدة لا يحركون ساكنا ، لان الفراشة هم اصوات انتخابية لصالح من يسمح لهم باحتلال الطريق وهناك نماذج كثيرة .
– سنعمل باذن الله على انتخاب مجلس منسجم يكون قادر على المسؤولية وقدها كما قال لتحرير المالك العام حتى لا يبقى المواطن الوجـــــــــــــدي ينافس في سيره السيارات و الدراجات الثلاثية العجلات … وسط الطريق .
فوتنا على مدينتنا اشياء كثيرة بوجود المجلس الحالي المشؤوم .
هل من مخلص ؟؟؟ .
وجــــــــــدي / وجــــــــــــدة .