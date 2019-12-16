سلطات البيضاء تشن حربا على محتلي الملك العام و البداية بمشاريع الأغنياء

هبة بريس – الدار البيضاء*

حملة غير مسبوقة تلك التي تشنها سلطات الدار البيضاء خلال الأيام الأخيرة ضد محتلي الملك العام من أصحاب المشاريع الصغيرة و الكبيرة و كذا الباعة المتجولين.

الحملة و التي تجندت لها مختلف مصالح و سلطات المدينة تأتي بأوامر ولائية من أجل إعادة الهيبة للمدينة العملاقة و تحرير الملك العام من محتليه خاصة أن الظاهرة استفحلت بشكل كبير في الأونة الأخيرة.

و في هذا الصدد، علمت هبة بريس أن تعليمات صارمة صدرت للباشاوات و رؤساء الدوائر و القياد بضرورة التعامل بصرامة مع كل محتلي الملك العام مهما كانت صفتهم و مشاربهم الاجتماعية.

و شملت تعليمات سلطات البيضاء كذلك بضرورة التعامل بقدم المساواة بين محتلي الملك العام من بسطاء الشعب و كذا أغنيائه ، بل إن بداية حملة تحرير العام انطلقت من منطقة أنفا التي تؤوي عددا كبيرا من مشاريع علية القوم و شهدت هدم عدد من واجهات المطاعم و المقاهي التي تعود ملكيتها لأغنياء و مسثتمرين معروفين بالمنطقة بسبب مخالفتهم للقانون.

و شنت السلطات الإدارية بالبيضاء حربا ضد الاحتلال غير القانوني للملك العمومي قصد الحد من تطاول أصحاب المطاعم و المقاهي و المحلات التجارية وبعض الفنادق على الطرق وممرات الراجلين، وإثارة الفوضى بمختلف عمالات ومقاطعات المدينة.

و ما تزال عمليات تحرير الملك العام بالبيضاء تجري حاليا وفق المساطر القانونية وبتنسيق مع المقاطعات الجماعية ومجلس المدينة ووفق لوائح وتقارير محينة، لمعرفة أصحاب المحلات الذين يستفيدون من رخص قانونية لاحتلال الملك العمومي وبين آخرين يخرقون القانون.

*الصورة من الأرشيف

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