التجمعيون يرفضون استقالة محمد عبو بجهة فاس- مكناس

ع.محياوي – هبة بريس

أصدرت التنسيقية الجهوية لحزب التجمع الوطني للأحرار بمناضليها ومنتخبيها وبرلمانييها وأعضائها بالمجلس الوطني بيانا شديد اللهجة تتوفر هبة بريس على نسخة منه تعبر فيه عن رفضها المطلق لاستقالة الدكتور محمد عبو من منصب المنسق الجهوي للحزب.

واعتبر ذات البيان؛ الإستقالة بالصدمة الحزبية القوية التي تلقي بضلالها على كينونة وهوية الحزب التي تمتد لأكثر من 40 سنة.

البيان ذاته يطالب الإحاطة بالاسباب الموضوعية والسياسية التي دفعت أحد أبرز مؤسسي ورموز الحزب إلى وضع إستقالته.

البيان يدين بشدة اي قرار فوقي يهم التنسيقية الجهوية للحزب من دون الرجوع للقواعد الحزبية الإقليمية والجهوية ورموزه التاريخية متوعدا التصدي لكل من سولت له نفسه العبث برموز الحزب التاريخية .

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