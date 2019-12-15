زاكورة : العثور على ” جثة” رضيع قرب مسجد

نُشر بتاريخ :  2019-12-15 - 22:23
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ع اللطيف بركة : هبة بريس

تفاجأ عدد المصلين بمسجد درعة وسط مدينة زاكوررة، بالعثور على جثة طفل رضيع حديث الولادة فجر اليوم الأحد 15 دجنبر الجاري، ملفوف في قطعة قماش بالقرب من المسجد .

و فتحت مصالح الامن بزاكورة تحقيقا في ملابسات هذه الواقعة، ومن المنتظر اعتقال الجناة بعد وجود شبهة تحوم حول سيدة وشخص مرافقها ، كانا يترددان على المكان قبل عملية الولادة

وقد تم نقل جثة الرضيع إلى مصلحة الطب الشرعي بالمركز الاستشفائي الاقليمي لزاكورة، حيث تبين أنه خرج إلى الحياة قبل 4 ساعات فقط، وقد يكون توفي نتيجة البرد القارس الذي تعرفه المنطقة في الصباح الباكر.

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