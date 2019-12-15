بنكيران :”قلت للعثماني إلا مشيتي حتى داز القانون الاطار ماعمرك ترفع راسك أمام المغاربة”.

هبة بريس - الرباط

في خرجة جديدة، وجه عبد الاله بنكيران رئيس الحكومة السابق ، سهام نقده للامين العام الحالي لحزب العدالة والتنمية سعد الدين العثماني ، بعدما تمت المصادقة على القانون الاطار الخاص بالتربية والتكوين، مؤكدا انه طالب من العثماني بعدم قبول تمريره.

واضاف بنكيران الذي كان يتحدث قبل قليل من مساء اليوم الاحد 15 دجنبر ، بالملتقى الجهوي السياسي الخامس لشبيبة العدالة والتنمية بجهة الدارالبيضاء-سطات، قائلا : ” قلت لسعد اخرج دابا من الحكومة وانت راسك مرفوع راه إلا مشيتي حتى تداز القانون الاطار ماعمرك ترفع راسك امام المغاربة”.

وبخصوص تصويت الفريق البرلماني لحزب العدالة والتنمية على قانون الاطار الخاص بالتربية والتكوين،. انتقد بنكيران الى جانب العثماني ، القيادي في الحزب مصطفى الرميد، حيث حمله مسؤولية التصويت على المشروع الذي وصفه بنكيران ب” الخطأ الجسيم “.

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