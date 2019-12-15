في يومه العالمي.. المغرب خامس أكبر مستهلك للشاي!

هبة بريس ـ متابعة

يصادف اليوم 15 ديسمبر اليوم العالمي للشاي، إذ يتم الاحتفال به في الدول المنتجة للشاي منذ عام 2005، مثل بنغلاديش، سريلانكا، نيبال، فيتنام، إندونيسيا، كينيا، ملاوي، ماليزيا، أوغندا، الهند وتنزانيا.

ويهدف هذا الاحتفال إلى جذب انتباه الحكومات والأفراد إلى التأثير العالمي لتجارة الشاي على العمال والمزارعين، وتم ربطه بالمطالبات بتقديم الدعم لسعره والتجارة العادلة به.

تم الاحتفال بأول يوم عالمي للشاي في نيودلهي في 2005، وتم تنظيم احتفالات لاحقة في سريلانكا في 2006 و2008.

تقدمت الحكومة الهندية بطلب لتمديد الاحتفال باليوم العالمي للشاي في 2015 لترعاه منظمة الأغذية والزراعة.

يرجع أصل الشاي إلى شجيرة ذات أصول صينية، وتمت تسميتها شجرة الشاي، وهي تعتبر من النباتات دائمة الخضرة طوال العام، من عائلة الكاميلية.

وهناك عدة أنواع للشاي، مثل الشاي الأخضر، والشاي الخاص بالأعشاب، والشاي الأحمر، والشاي الأبيض، والشاي الأسود، والشاي الصيني.

وهناك تصنيف عالمي لأكثر الدول استهلاكا للشاي. ووضع هذا التصنيف المغرب في المرتبة الخامسة عالميا بمعدل استهلاك يبلغ 1.22 كيلوغرام للفرد الواحد في العام

ما رأيك؟ المجموع 0 آراء 0 0