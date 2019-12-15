هذه هي تشكيلة المكتب الوطني للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب

هبة بريس ـ الرباط

انتخب المؤتمر الوطني السابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في وقت متأخر من ليلة أمس السبت 14 دجنبر الجاري، عبدالإله الحلوطي أمينا عاما للاتحاد، كما انتخب محمد الزويتن نائبا أولا للأمين العام، وعبدالإله دحمان نائبا ثانيا.

المؤتمر المنعقد على مدى يومي 14و15 دجنبر الجاري تحت شعار “العمل النقابي الملتزم:نضال مسؤول لتكريس الثقة وكسب رهان التنمية”، أسفر عن انتخاب كل من عبد الصمد مريمي ومحمد السندي وبلقاسم المعتصم، والصديق مخشان، ولحبيب الراتبوانس الدحموني، مصطفى العلوي، وحليمة شويكة، وعبد العزيز اليوسفي، وآمنة ماء العينين، ورضى شروف، وحميد ابن الشيخ، وعبد العزيز الطاشي، وخالد السطي، وحسن مستظرف أعضاء بالمكتب الوطني لنقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب.

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