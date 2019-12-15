بنكيران : تكوين اللجنة التي اقترحها بنموسى “ماعَجْبنيش” ” أُو مافيها تَوازن “

هبة بريس ـ الرباط

فيما يشبه “الطعن” في تشكيلة اللجنة المكلفة بصياغة النموذج التنموي الجديد، التي نصب الملك محمد السادس أعضاءها الخميس 12 دجنبر 2019 قال عبد الاله بن كيران رئيس الحكومة السابق إن ” تشكيلة اللجنة ما عاجباتنيش فهي تضم رموز تيار واحد وزاد ابن كيران قائلا: «مافيها توازن».

بن كيران الذي كان يتحدث بمؤتمر نقابة الاتحاد الوطني للشغل اليوم الأحد ،ذهب أبعد من ذلك في انتقاده وموقفه من لجنة النموذج التنموي الجديد حيث اعتبر أن خيار العودة للمعارضة يجب أن يكون خيارا واردا عند الإسلاميين، حيث قال “ماشي معنى ذلك أننا سنستسلم أو نلجأ لبيوتنا سنبقى في الساحة، وإذا اقتضى الأمر أن نصبح في المعارضة حنا مستعدين وفي طليعتنا يجب أن تكون الطبقة العاملة”

وشدد ابن كيران مخاطبا نقابة ” الاتحاد ” قائلا: «أنتم في النقابة مدعوون إلى الدفاع عن الشعب. فنحن لم نصل إلى ما وصلنا له ولم نحقق المسار الذي حققناه بالاستسلام، ولكن بالمقاومة لذلك لا يفترض فينا الارتكان إلى الراحة».

الى ذلك ، يعرف ان اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي تتكون بالإضافة إلى الرئيس، من 35 عضوا من داخل المغرب، وخارجه، وستنكب، منذ الآن، على بحث، ودراسة الوضع الراهن، وكذا انتظارات المواطنين، والسياق الدولي الحالي، وتطوراته المستقبلية، لترفع للملك، بحلول الصيف المقبل، التعديلات الكبرى المأمولة، والمبادرات الملموسة، الكفيلة بتحيين، وتجديد النموذج التنموي الوطني.

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