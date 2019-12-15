بنكيران : تكوين اللجنة التي اقترحها بنموسى “ماعَجْبنيش” ” أُو مافيها تَوازن “

هبة بريس ـ الرباط
فيما يشبه “الطعن” في تشكيلة اللجنة المكلفة بصياغة النموذج التنموي الجديد، التي نصب الملك محمد السادس أعضاءها الخميس 12 دجنبر 2019 قال عبد الاله بن كيران رئيس الحكومة السابق إن ” تشكيلة اللجنة ما عاجباتنيش فهي تضم رموز تيار واحد وزاد ابن كيران قائلا: «مافيها توازن».
بن كيران الذي كان يتحدث بمؤتمر نقابة الاتحاد الوطني للشغل اليوم الأحد ،ذهب أبعد من ذلك في انتقاده وموقفه من لجنة النموذج التنموي الجديد حيث اعتبر أن خيار العودة للمعارضة يجب أن يكون خيارا واردا عند الإسلاميين، حيث قال “ماشي معنى ذلك أننا سنستسلم أو نلجأ لبيوتنا سنبقى في الساحة، وإذا اقتضى الأمر أن نصبح في المعارضة حنا مستعدين وفي طليعتنا يجب أن تكون الطبقة العاملة”
وشدد ابن كيران مخاطبا نقابة ” الاتحاد ” قائلا: «أنتم في النقابة مدعوون إلى الدفاع عن الشعب. فنحن لم نصل إلى ما وصلنا له ولم نحقق المسار الذي حققناه بالاستسلام، ولكن بالمقاومة لذلك لا يفترض فينا الارتكان إلى الراحة».
الى ذلك ، يعرف ان اللجنة الخاصة بالنموذج التنموي تتكون بالإضافة إلى الرئيس، من 35 عضوا من داخل المغرب، وخارجه، وستنكب، منذ الآن، على بحث، ودراسة الوضع الراهن، وكذا انتظارات المواطنين، والسياق الدولي الحالي، وتطوراته المستقبلية، لترفع للملك، بحلول الصيف المقبل، التعديلات الكبرى المأمولة، والمبادرات الملموسة، الكفيلة بتحيين، وتجديد النموذج التنموي الوطني.
احمد
في 14:20
مشكلة هذه خص ابدروا اللجنة التي تعجب مولاي بنكيران اسيدي ما يكون غي خاطرك سنجبر خاطرك إذا قمنا بتكوين لجنة اخرى صافي يالله تيتي
جابر
في 15:28
واقيلا بغي لجنة مكونة من الفقهاء الظلاميين او مستوردة من قطر الله انعل اللي ما يحشم.
مغربي وأفتخر
في 15:42
هدفنا كشعب مغربي القضاء على الفساد وعلى الفاسدين وإصلاح العدالة والإدارة العمومية. انتم تقترحون لجنة ثم لجنة ثم لجنة والوقت يضيع وأجيال تضيع وثروات تضيع وكل شيء كما عهدناه مند الاستقلال كلام في كلام فقط .يعني انتم في واد ومطلب الشعب في واد .الفساد متمكن وعدالة خائبة والشعب يدفع الثمن.
مول الصاكة
في 15:50
يا اخي بن كران راه اللجنة عينها الملك ادير فيها لي بغى و بيني و بينك حسن حيت نتوما ماعمركوم غادي تافقو و غادي يخصكم عشرين عام باش غي تافقو على شكون اكون في اللجنة هههه ديما لعصا في رويدا .
يونس
في 16:20
سير اتكمش اولدي اشدخل كرموستك. ياك كليتي واشربتي السحت. بطاقتك تقاضات
مغرببة
في 16:26
تعجبك ولا ما تعجبك اش دخلك واش عملت شيئا يذكر للشعب المغربي و الكل يدعي بالله ياخذ فيك الحق و تجي تقول ما عجبتك شي نطاح السماء
علي
في 16:54
دخل سوق راسك السياسة بزاف على أمثالك
ما قدكش خرجت على المواطنين فين باغي تزيد بنا
سير عبد مولاك حتى حتى تمشي بحالك
المفضل
في 18:23
كان عليك السي بن فيران تعارض وتخرج للمعارض لما انقلبو عليك. ودفعو الاحزاب اللي رافضها الشعب باش تكون الحكومه
اما هاد الهضرة غي خاوية
اما هذ اللي جبد قطر اقول له شوف قطر فين وصلت وشوف بلادنا فين باقا
faty اسبانيا
في 18:28
اسير تكمش وسكوت المهريج بوجهك احمر تتكلم سير غبر كمارتك الموصيبة الكحلة خرجتي علئ كل شيئ و فقرتي المواطن و غرقتونا في الديون حزب المنافقين حزب تجار في الدين الله ينعل اللي مايحشم .
كوكراشة مغربي
في 19:10
مشكيل مع هد خونا. دخل سوق جواك وشفيك شيحاجة أخرى وبعد منا
السيد
في 19:18
اتعجبك و اللا متعجبك أنت مكتهمناش باش تعطينا رإيك، أنت ذهبتإلى مزبلة التاريخ بلا رجعة
ولد حميدو
في 01:18
في الحقيقة انت من يصلح لها حتى تساهم في تنمية الامتيازات و المعاشات
الله يهديك بالصحة و الراحة سبعة ملايين لان حتى رؤساء حكومات سابقة يستفيدون منها غير انت فضحتي راسك و لكن عندي طلب واحد
غير سكتنا و ابتعد عن السياسة
عزيز
في 09:29
عندما انتقدك الناس على تقاعدك السمين قلت لهم حشموا من جلالة الملك لأنه هو من منحني هذا المعاش.إيوا سيدي حتى هذه اللجنة راه جلالة الملك اللي نصبها وانتقادك لها يعني ما حشمتيش من جلالة الملك حسب منطقك.إيوا ادخل سوق راسك وخلي الناس تخدم
متتبع
في 12:07
مند خروجك من موقع المسؤولية,اصبحت كالشيخ الفيزازى رقم اثنين,لاتتركون صغيرة ولا كبيرة الا وحشرتم انوفكم فيها,فبدل ان تستغفرو ربكم ثم تتوبون اليه,لازلتم مستسلمين لمراهقة خريف عمركم,فلا الجاه ولا السلطة,ولا المجد ولا الالقاب ولا الرتب خالدة لاى بشر,ياحجر,فهى لخالقها دونه.