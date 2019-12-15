هبة بريس ـ بني ملال

علم ان ساكنة العيايطة باقليم بني ملال ، حاصروا أربعة أشخاص ينحذرون من ضواحي طان طان بينهم فقيه ورجل وزوجته داخل مقبرة بالمنطقة يحاولون النبش في احد القبور.

وقالت مصادر متطابقة انه وفور اخطار السلطان حل رجال الدرك الملكي الذين قاموا بتوقيف الأشخاص الأربعة واقتادوهم إلى مخفر الدرك من أجل التحقيق معهم في المنسوب إليهم .

ولدى الاستماع لدى الموقوفين ، برر الجميع تواجدهم داخل المقبرة بكون السيدة بها مَسٌّ ويُعتقد أن السحر مدفون بالمقبرة لتبقى التحقيقات التي تباشرها عناصر الدرك كفيلة بكشف الحقيقة ،