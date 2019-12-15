الحلوطي يقود الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب لولاية ثانية

هبة بريس ـ الرباط

انتخب المؤتمر الوطني السابع للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، عبدالإله الحلوطي أمينا عاما للاتحاد، لولاية ثانية، بنسبة أصوات بلغت 62,43 في المائة، ليحسم السباق من الدور الأول.

وقال عبد الإله الحلوطي، الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إنه لا يمكن أن نفكر في التنمية وفي الاقتصاد وفي استقرار البلاد دون التفكير في الدفاع عن كل حقوق العمال.

وأوضح الحلوطي، في كلمته بمناسبة الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني السابع لنقابة الإتحاد الوطني للشغل بالمغرب، امس السبت 14 دجنبر 2019 ببوزنيقة، أنه “لا يمكن أن نقبل بوطن فيه منطق السخرة والاستغلال، ومنطق تضييع الحقوق، والعمل للساعات الطوال”.

و أفاد الأمين العام للاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، أن ذهاب الثقة في العمل السياسي والنقابي هو علامة خطيرة، لأن العمل النقابي والسياسي الذي يؤطر المواطنين، يشكل الوساطة بين المجتمع وبين الدولة، معتبرا أن انكسار هذه الوساطة يمكن أن يؤدي إلى كوارث في مجتمعنا، ولذلك، يقول المسوؤل النقابي، “نحن حريصون على استقرار بلدنا وأمتنا وأوطاننا”.

وينتظر أن يستكمل المؤتمر أشغاله، اليوم، بعقد المجلس الوطني الجديد للاتحاد، لانتخاب نائبي الأمين العام، وأعضاء المكتب الوطني للاتحاد للولاية السابقة.

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