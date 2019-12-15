إدانة مهاجر مغربي دهس ابنته بوحشية بعدما فضلت التبرج على الحجاب

عبد اللطيف الباز / إيطاليا

بعد جلسات ماراتونية أصدرت غرفة الجنايات بمقر محكمة الإستئناف بمدينة “فيرتشيلي” الإيطالية، بمؤاخدة مهاجر مغربي بعشر سنوات سجنا نافذة من أجل محاولة القتل العمد في حق ابنته، بعد أن قدمت الأخيرة شكاية مباشرة للمدعي العام .

وتعود تفاصيل هده القضية التي شغلت الرأي العام الإيطالي حين تمكنت الشرطة الإيطالية من توقيف مهاجر مغربي في عقده الخامس، بعدما قام بدهس ابنته تحت عجلات سيارته بطريقة وحشية، نظرا لرفضها لباس الحجاب مفضلة التبرج .

و حسب مصادر مطلعة فالحادث تسبب في جروح متفاوتة الخطورة باماكن مختلفة من جسد الشابة العشرينية، التي دخلت في شجار عنيف مع والدها بالشارع العام، قبل أن يعمد على دهسها.

وكان الأب الخمسيني المدعو “مصطفى” وابنته “مريم” في جدال مستمر بسبب رغبتها في مغادرة منزل الأسرة والعيش بمفردها على نمط الحياة الغربية الأمر الذي دفع الفتاة إلى تقديم شكاية ضده، حيث تم الحكم على والدها ب10 سنوات سجنا نافذة .

وقد اعترف الأب خلال جلسة التحقيق التفصيلي أنه أراد معاقبة ابنته فقط ، نافيا نيته في قتلها، لكن المحكمة لم تتخذ هذا الدافع بعين الإعتبار حيت التمس ممثل النيابة العامة إدانته بأقصى العقوبات طبقا للقانون الإيطالي وأن تكون عبرة لكل من سولت له نفسه أن يقوم لهدا الفعل الإجرامي .

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