غريب.. اختيار صاحبة أحسن زغرودة بطنجة

هبة بريس _ مكتب طنجة

في مسابقة هي الاولى من نوعها بمدينة طنجة، صدحت حنجرة الشابة سناء العشيري باقوى “زغرودة” متفوقة على مجموعة من المشاركات اللائي تنافسن حول لقب النسخة الأولى.

وحصلت الشابة سناء على لقب النسخة الأولى من مسابقة أحسن زغرودة بعد تطبيقها للمعايير المحددة سالفا من طرف اللجنة المنظمة، المكونة من فنانين وفاعلين جمعويين.

وتعد الزغاريد، من العادات والتقاليد العربية، المتوارثة عبر الأجيال. وهي شكل تعبيري، ارتبط بالمرأة في المناسبات السارة، من المغرب إلى المشرق. فالزغرودة، تعد عادة مشتركة بين النساء العربيات.

وللزغاريد تسميات مختلفة في البلدان العربية، فتعرف ب”الزغاريت”، في دول المغرب العربي وتسمى زغاليط، في منطقة الشام، بينما تسمى ب”الغطرفة”، في منطقة الخليج العربي.

تسميات مختلفة والمعنى واحد وكذلك المقصد، فالزغرودة، هي تعبير، نفسي وجسدي في آن، عن الفرح والبهجة. وقد ارتبط في التصور والمعتقد العربي، بالبركة والمباركة.

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