العلمي : التربية التي تحدث عنها اخنوش توجد في الحسيمة (فيديو)

اس. بويعقوبي- هبة بريس

قال رشيد الطالبي العلمي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للاحرار ووزير الشباب والرياضة السابق أن “الامان” الذي تعيشه مدينة الحسيمة مرده الى الأسرة الريفية التي لازالت تحافظ على “الترابي والتربيية”.

واضاف العلمي في كلمة له بمدينة الحسيمة أمام مناضلي الحزب في اطار مباردة “100 يوم 100 مدينة” التي أطلقها الحزب من دمنات تحت إشراف عزيز أخنوش، والرامية إلى إشراك المواطنين في تحديد أولوياتهم و حاجياتهم وكذا اقتراح حلول لمشاكلهم،(اضاف) أنه عوض التركيز على المشكل الحقيقي ذهب البعض الى مناقشة مسالة هامشية في اشارة الى الجدل الذي أعقب تصريحات عزيز اخنوش بخصوص “تربية المغاربة”.

وأردف العلمي ان هناك فرق كبير بين الذين يعبرون عن افكارهم بشكل حضاري ويطرحون مشاكلهم دون اللجوء الى العنف اللفظي والتجريح والكلام النابي والمس بالمقدسات، بعيدا عن ضوابط حرية التعبير المكفولة دستوريا.

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