العلمي : التربية التي تحدث عنها اخنوش توجد في الحسيمة (فيديو)

اس. بويعقوبي- هبة بريس
قال رشيد الطالبي العلمي عضو المكتب السياسي لحزب التجمع الوطني للاحرار ووزير الشباب والرياضة السابق أن “الامان” الذي تعيشه مدينة الحسيمة مرده الى الأسرة الريفية التي لازالت تحافظ على “الترابي والتربيية”.
واضاف العلمي في كلمة له بمدينة الحسيمة أمام مناضلي الحزب في اطار مباردة “100 يوم 100 مدينة” التي أطلقها الحزب من دمنات تحت إشراف عزيز أخنوش، والرامية إلى إشراك المواطنين في تحديد أولوياتهم و حاجياتهم وكذا اقتراح حلول لمشاكلهم،(اضاف) أنه عوض التركيز على المشكل الحقيقي ذهب البعض الى مناقشة مسالة هامشية في اشارة الى الجدل الذي أعقب تصريحات عزيز اخنوش بخصوص “تربية المغاربة”.
وأردف العلمي ان هناك فرق كبير بين الذين يعبرون عن افكارهم بشكل حضاري ويطرحون مشاكلهم دون اللجوء الى العنف اللفظي والتجريح والكلام النابي والمس بالمقدسات، بعيدا عن ضوابط حرية التعبير المكفولة دستوريا.
طاحونة الطلاسم...
في 21:40
تكذبون على المغاربة انتم الذين انقلبتم راسا على عقب وشكلتم فرقة لقهر المواطن…المغاربة اذكياء ولا يقبلون الشتم والسب…من يحتاج للتربية هم
الذين يلبسون اقنعة وزيصولون ويجولون باموال الشعب….على اخنوش وامثاله الاعتذار للشعب…هذه هي الشفافية وهذا درس للذين يمارسون السياسة والسياسة بريئة منهم….
مغرببة
في 22:30
كلامه واضح للعموم تكلم عن المغاربة لي نقصاهم تربية و ليس عن منطقة محددة هذا من جهة و من جهة أخرى من يكون ليشتم المغاربة
احمد
في 22:59
الدستور يكفل حرية التعبير الذي يبتعد عن القذف والسخرية والتجريح وإهانة كرامة المواطن ، والتحقير والسب بألفاظ نابية .
على كل إنسان احترام مشاعر الآخرين وتقدير الظروف التي يعيشونها بعيدا عن الحزازات دون خوف من الآخرين ، وتقديم المساعدات للغير دون من. والتصدي للفساد والظلم بقوة .