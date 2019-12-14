الجزائر: اعتقالات واسعة في وهران بعد مظاهرات حاشدة ضد انتخاب تبون

هبة بريس - وكالات

ذكرت منظمة حقوقية جزائرية أن السلطات اعتقلت مئات الأشخاص خلال المظاهرات الجماهيرية الواسعة أمس الجمعة في العاصمة ومدن أخرى احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية والتي اسفرت عن إعلان فوز المرشح عبدالمجيد تبون بالمنصب. وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في تغريدة لها اليوم السبت (14 كانون الأول/ديسمبر 2019) إنه في مدينة وهران وحدها تم اعتقال نحو 400 شخص. وأوضحت الرابطة أن الشرطة مارست عنفا كبيرا ضد المحتجين.

ذكرت منظمة حقوقية جزائرية أن السلطات اعتقلت مئات الأشخاص خلال المظاهرات الجماهيرية الواسعة أمس الجمعة في العاصمة ومدن أخرى احتجاجا على نتائج الانتخابات الرئاسية والتي اسفرت عن إعلان فوز المرشح عبدالمجيد تبون بالمنصب. وقالت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان في تغريدة لها اليوم السبت (14 ديسمبر 2019) إنه في مدينة وهران وحدها تم اعتقال نحو 400 شخص. وأوضحت الرابطة أن الشرطة مارست عنفا كبيرا ضد المحتجين.

ووعد تبون بتعديل الدستور في الأشهر الاولى من ولايته الرئاسية “حتى يشعر الشعب بالصدق”، حيث سيعرضه للاستفتاء، بدل تمريره عبر تصويت البرلمان كما فعل بوتفليقة في كل التعديلات التي أجراها. كما التزم بإعادة النظر في قانون الانتخابات “لفصل السياسة نهائيا عن المال” و “استرجاع نزاهة الدولة ومصداقيتها لدى الشعب”، حسب تعبيره.

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