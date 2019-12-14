قايد صالح: الشعب اختار الرجل المناسب والمحنك رئيسا

هبة بريس - وكالات

قال الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الجزائري إن الجزائريين اختاروا بكل شفافية عبد المجيد تبون الرجل المناسب والمحنك رئيسا للجمهورية.

وهنأ قايد صالح الشعب وأفراد الجيش على نجاح الانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس الماضي، وأعلنت نتائجها الجمعة بفوز تبون، قائلا: “حرصنا على عدم إراقة قطرة دم واحدة والجزائريون تأكدوا من صدق نوايانا”.

وأضاف في بيان: “الجزائريون، خصوصا الشباب، تجاوبوا مع مواقف الجيش، واستجابوا لنداء الواجب”.

وأكد قائد أركان الجيش الجزائري أن “الجيش سيبقى مجندا ودعما للرئيس الذي اختاره الشعب ولن يتخلى أبدا عن التزاماته الدستورية”.

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