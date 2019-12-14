قايد صالح: الشعب اختار الرجل المناسب والمحنك رئيسا

التحكم في النص :
هبة بريس - وكالات
قال الفريق أحمد قايد صالح قائد أركان الجيش الجزائري إن الجزائريين اختاروا بكل شفافية عبد المجيد تبون الرجل المناسب والمحنك رئيسا للجمهورية.
وهنأ قايد صالح الشعب وأفراد الجيش على نجاح الانتخابات الرئاسية التي جرت الخميس الماضي، وأعلنت نتائجها الجمعة بفوز تبون، قائلا: “حرصنا على عدم إراقة قطرة دم واحدة والجزائريون تأكدوا من صدق نوايانا”.
وأضاف في بيان: “الجزائريون، خصوصا الشباب، تجاوبوا مع مواقف الجيش، واستجابوا لنداء الواجب”.
وأكد قائد أركان الجيش الجزائري أن “الجيش سيبقى مجندا ودعما للرئيس الذي اختاره الشعب ولن يتخلى أبدا عن التزاماته الدستورية”.
ما رأيك؟
المجموع 1 آراء
1
0
Amine
في 17:25
Dégage
Choaib zeuje
في 18:10
Je pense que c’est une affaire des freres algeriens seuls eux qui peuvent trancher ceci dit et en tant que maghribin je pense que l’union est maintenant que jamais loin d’etre instaurée si l’algerie est gouverné par des generaux et ce sont eux et qui ont fait tout pour bloquer ce chemin necessaire pour tout le maghribe
RABBAA AHMED
في 19:01
هادي 3 أشهر (16 شتنبر) قلت ليكم تبون هو اللي غادي يفوز بالانتخاب لأنه مرشح ديال “العصابة” ومدعم من طرف الجيش، والخبر لا زال موجود في صفحتي على الفايسبوك
ali
في 23:30
بالله لقد جعلوا من الجزائر ادل بلد في العالم
زوزو يصطاد السمك
في 01:55
في نظرک الرجل المناسب هو تبون ولکن لحاجة في نفس یعقوب انت وتبون وسلال واویحیی وغیرکم انتم من مؤیدي جکم بوتفلیقة اذن ما معناها المعنی هو ان کل من حکمت علیهم المحکمة اخیرا في قضایا الفساد سیطلق سراحهم لا محالة بعد وقت وجیز من ادانتهم بعفو من الرئیس الصدیق .