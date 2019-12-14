في زمن المـــــــــوضة… لباس الفقـــــر بأثمان باهضة

محمد منفلوطي_هبة بريس

الكـــــــــــل بات يحن إلى زمن الجدة والجد والدفء الأسري، زمن الحكايات الليلية والقصص المثيرة التي رافقت ذلك الجيل الذهبي أثناء النوم لتأخذه إلى عالم الأحلام الجميلة، زمن الحشمة والوقار واللباس المحتشم تماشيا والمثل المتداول بين الناس “لباسك يرفعك قبل جلوسك”،…زمن كان فيه ستر العورة أولوية قصوى وخط أحمر، وما دون ذلك كان يوصف صاحبه بالغير العادي…

الفقير حينها كان ينتظر ما تجود عليه أيادي المحسنين من لباس رثّ قديم ممزق بثمن بخس دراهم معدودة، يرتديه ليقيه شر القر والحر غير آبه لتمزقاته ولا لترقيعاته، همه الوحيد هو ستر عورته أولا وأخيرا، وما دون ذلك فلا بأس..

زمن كان فيه المرء يترك ملابسه ومستلزماته لأخيه الذي يليه ترشيدا للنفقات وتخفيفا عن كاهل الأب، وكان الجيران في زمانهم يتقاسمون قطعة رغيف فيما بينهم، ويتركون مفاتيح بيوتهم عند الجارة أو بقال الحي لتسليمها لصغارهم عند عوتهم من المدارس…

شباب الحي آنذاك كانوا صناديد في مواجهة كل من سولت له نفسه الاعتداء على شرف بنت الجيران او تعقب تحركاتها بالغمز واللمز، فكان سيف مواقفهم النبيلة شديدا وحاسما على رقاب المتربصين بشرف العائلات، كانوا يتسابقون إلى تقديم المساعدة للشيخ الهرم والجدة وهي متوجهة إلى فران الحي وعلى رأسها خبز نيئ لم ينضج بعد..

في ذلك الزمن الجميل، حتى اللعب كان يأخذ طابع اللعب الجماعي الذي يربي في النفوس التعاون والتآزر والتلاحم، فكان الحي كله عبارة عن فرق رياضية متنافسة للظفر باللقب، وأي لقب هذا وعميد الفريق يجمع الدريهمات لشراء كرة بلاستيكية أو ما يطلق عليها” كرة 60 ريال” وفي الجانب الآخر فتيات يرسمن على الأرض نقوشا يزحن عليها قطعا حجرية مسطحة عبر مربعات مرقمة أو ما يطلق عليها بـــ”لعبة كاري”، وفي الجانب الآخر، احلولقت جماعة من الصغار على ظهور الكبار يتابعون “لعب الورق أو لعبة ضامة” يسترقون السمع من حكايات عجيبة غريبة يسردها شيوخ عمروا من الزمن عثيا…

في ذلك الزمن، كانت حتى حلاقة الرؤوس لها باع طويل في قياس مدى تحضر المرء من تخلفه، بعد أن كان حامل الضفيرة والقرون يصنف من ضمن خانة التخلف والبداوة، إذ أن في زمننا الحاضر، بات التطبيع مع مثل هاته المشاهد مألوفا، ويصنف يا سبحان الله ضمن مظاهر التحضر والتمدن، وما هو في الأصل الى حنين الى التخلف الذي يطبعه التقليد الأعمى القادم من الغرب.

صار اللباس الممزق -الذي كان يعد سلفا من لباس الفقراء-، لباس الموضة بأثمان خيالية…ياسلام…وصار التنافس على اقتنائها السمة البارزة امام المحلات والمتاجر، البعض يبحث عن لباس ممزق من الكتف والآخر من الظهر والأخرى تحبذ “التمزيقةّ أن تكون من الركبتين، وكأن الله عز وجل كتب عليهم لباس الجوع والفقر بأثمان باهضة، بعد أن نزع عنهم لباس الحشمة والوقار، وألبسها الفقراء بأثمان بخسة… وفي مقابل ذلك، تفنن كثيرون في رسم خرائط وحروف وكلمات على رؤوس واجساد العباد ضمن خزعبلات مستوردة دخيلة عن مجتمعنا، تعكس حسب كثيرين فراغا دينيا و تربويا على الخصوص، فيما اعتبرها البعض الآخر تصنف ضمن خانة الحريات الفردية التي لا يمكن طرحها ولا مناقشتها دفاعا عن هذه الفئة، فيما يرى عديدون أن الطريقة البشعة لحلاقة الرؤوس أضحت كابوسا يقلق بال العديد من الآباء خوفا من غرسها في صفوف أطفالهم الصغار، لاسيما أن كثيرين يعمدون على حلق شعر أطفالهم الصغار تشبهاً بنجم فني أو رياضي عالمي كنوع من التقليد الأعمى.

في زماننا هذا عكس الزمن الماضي، بات كل واحد منا منهمك في مداعبة هاتفه النقال، تراه منزويا في ركن من اركان بيت او مقهى، لا يكلم أحدا ولا ينظر إليه، حتى العدوى انتقلت الى الطفل الصغير الذي سار على الدرب ذاته، فتشبع وترعرع على حب الذات والانانية واللعب الفردي، وغابت عنه ثقافة اللعب الجماعي التي تنمي فيه القدرات وتقاسم التجارب والتعلم بالنظير، همه الوحيد والأوحد هو أن تتركه العائلة وشانه يتعارك مع عدو مفترض على شاشة هاتف نقال، ليشحنه بالعنف والكراهية والتعصب وعدم احترام الآخرين..

في زماننا هذا، غابت نكهة البيت وما تحمله من معنى في الانس والمحبة والاخاء والطعام المشترك، أفراد الأسرة لا يكلمون بعضهم البعض لساعات طويلة.. الكل منشغل في تصفح مواقع التواصل الاجتماعي يتبسم للغير ويتحدث مع العالم الافتراضي..

في زماننا هذا، بات التطاول على بنت الجيران ومعاكستها والنيل منها أمرا مباحا لدى البعض، ضاربا عرض الحائط ذلك المفهوم المتداول “راه بنت جاركم بحال اختك”، وبات الحي يفقد هيبته ووقاره وحشمته وأنسه ودفأه رويدا رويدا، وأغلق الناس على أنفسهم أبواب التواصل والتآزر وتبادل التحايا وزيارة المرضى..

في زماننا هذا، أصبح العالم قرية صغيرة يرى الجميع فيها بعضهم البعض، ويقلدون الآخرين من دون مراعاة لخصوصية وهوية ودين كل مجتمع أو بيئة، وهذه كارثة، حيث يقلد أبناء المجتمعات المختلفة أو النامية أبناء الدول المتقدمة في كل شيء تقليدا أعمى دون معرفته تداعياته وأسباب نزوله، إذ أصبح العديد من شبابنا وكأنهم خُلِقوا ليقلدوا فقط، تماشيا ومقولة : “إن المغلوب مولع بتقليد الغالب في كل شيء، مما يعرض هويته للضياع حين يصبح صورة طبق الأصل من العالم، ظناً منه أنه بذلك أصبح متقدماً ومتحضرا”.

إنه غيض من فيض لمظاهر خطيرة جمة، حذر منها مختصون في هذا المجال، الذين اكدوا على أن مثل هذا التقليد الأعمى الذي انتشر بين صفوف الشباب والتلاميذ والطلبة والمراهقين سيساهم لامحالة في خلق جيل بلا هوية، أصبح همه الوحيد والأوحد هو التطبيع مع مظاهر التخلف بدل التفكير في الرقي بأخلاقه ومبادئه نحو الأفضل لتحقيق مكاسب تعود بالنفع عليه وعلى وطنه.

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