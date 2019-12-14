رسميا .. القضاء الأمريكي يتهم دبلوماسيا مغربيا سابقا بالاحتيال

هبة بريس

وجهت المحكمة الفدرالية الأمريكية لدبلوماسي مغربي سابق، تهمة الاحتيال من خلال المساعدة في إعطاء عدد من مواطني دول أخرى تأشيرات دخول للولايات المتحدة.

ونقلا عن وكالة “روسيا اليوم”، فقد اتهمت محكمة ولاية نيويورك غيابياً، عبد السلام الجعيدي، الدبلوماسي السابق، الذي شغل منصب الممثل المغربي الدائم لدى الأمم المتحدة، بالعمل مع زوجته على توفير تأشيرات دخول بطرق غير قانونية للولايات المتحدة لعدد من الأجانب، من الفلبين والمغرب.

وأوضحت المحكمة أن الدبلوماسي المغربي السابق وزوجته وأخاها بدؤوا يقومون بعمليات احتيال منذ سنة 2006.

ووفقا لمكتب المدعي العام، فقد ساعدوا في الفترة من 2006 إلى 2019 في الحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة لما لا يقل عن 10 عاملات منازل.

ووجهت القضاء الأمريكي للأشخاص الثلاثة تهمة “التآمر لخداع الولايات المتحدة، وتقديم بيانات كاذبة، وتزوير التأشيرات”.

وقال مكتب المدعي العام في بيان إن العقوبة القصوى لهذه الجريمة تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات.

وكانت وسائل اعلام امريكيه، قد كشفت شهر مارس المنصرم، أن ا

السلطات الأمريكية اعتقلت زوجة السفير المغربي المكلف بمهمة سابقا بالولايات المتحدة الأمريكية عبد السلام الجعيدي، فيما لا يزال البحث جاريا عن شقيقها.

وافادت ذات المصادر، نقلا عن محضر التحقيق الذي نشرته وزارة العدل الأمريكية، بخصوص قضية السفير المغربي وزوجته التي اعتقلت بتهمة تهريب البشر والتزوير وأفعال أخرى، والذي أنجزه القاضي الفيدرالي “بول ديفيسون”، على مدى سنوات من التحقيق، ووقع من طرف ضابط الأمن الدبلوماسي “أندرو سينانوغولو”، في 26 صفحة، فالسفير عبد السلام الجعيدي، الذي يشار إليه في المحضر بالرمز “CC1″، والصفة كمكلف بمهمة “دائمة للملكة المغربية في الأمم المتحدة برتبة سفير بين 1980 و2016″، هو المسؤول الأول عن العملية التي يتم تنفيذها من طرف زوجته وصهره.

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