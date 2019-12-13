تاوريرت : أخنوش يفتتح فعاليات النسخة الأولى من معرض الصناعات التحويلية للزيتون

هبة بريس : أحمد المساعد

أشرف عزيز أخنوش وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات بعد زوال اليوم الجمعة 13 دجنبر الجاري بمدينة تاوريرت على إفتتاح فعاليات المعرض الاول للصناعات التحويلية للزيتون الذي يمتد لغاية 17 من الشهر الحالي، تحت شعار”الصناعة التحويلية رافعة للتشغيل ودعامة للتنمية”، وذلك من أجل مواكبة وتعزيز دينامية تنمية القطاع الفلاحي، في إطار مخطط المغرب الأخضر.

ويروم المعرض حسب المنظمين، إلى تسليط الضوء على الصناعة التحويلية لمنتوج الزيتون ودورها في الإقلاع بالاقتصاد المحلي، والرفع من التنمية الاقتصادية، وخلق فرص الشغل على الصعيدين الإقليمي والجهوي،على اعتبار أن إقليم تاوريرت يعتبر رائدا في هذا المجال على صعيد جهة الشرق.

من المنتظر أن تعرف أروقة المعرض، الذي يفوق عددها 100 رواق، إقبالا مهما من طرف العارضين والزوار، حيث ستتاح لهم الفرصة لمعاينة منتجات التنظيمات المهنية المحلية، الجهوية والوطنية، بالإضافة لكبار المستثمرين في سلسلة الزيتون.

وسيشهد المعرض إجراء ورشة تقنية لتذوق زيت الزيتون، تليها مباراة لاختيار أحسن منتوج لزيت الزيتون من بين المشاركين، وتنظيم ندوات علمية وورشات للاستشارة الفلاحية لفائدة الفلاحين بقاعة الندوات المحادية لفضاء العرض، والبالغ مساحتها 600 متر مربع.

وجدير بالذكر أن المعرض ينظم بشراكة مع كل من وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، مجلس جهة الشرق، عمالة إقليم تاوريرت،مجلس جماعة تاوريرت ،الغرفة الفلاحية لجهة الشرق، المجلس الإقليمي لتاوريرت، المديرية الجهوية للفلاحة، المديرية الجهوية للاستشارة الفلاحية والجمعية الإقليمية لمنتجي الزيتون بتاوريرت.

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