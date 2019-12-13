ماريانو غروسي : الملك يحظى باحترام وتقدير كبيرين في العالم

هبة بريس ـ و م ع

أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية السيد رافاييل ماريانو غروسي، اليوم الجمعة بفيينا، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس قائد دولة يحظى باحترام وتقدير كبيرين في إفريقيا وحول العالم.

وقال السيد غروسي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب تسلمه برقية التهنئة التي توصل بها من جلالة الملك بمناسبة تعيينه مديرا عاما للوكالة، “شرف كبير لي أن أتلقى رسالة من جلالة الملك محمد السادس، وأن أتلقى شهادات من قائد دولة وشخصية سياسية كبيرة يحظى باحترام كبير في إفريقيا وحول العالم”.

وأضاف المسؤول الأممي أن هذه البرقية، التي سلمه إياها السفير الممثل الدائم للمغرب لدى المنظمات الدولية بفيينا السيد عز الدين فرحان، “تكتسي أهمية كبيرة بالنسبة لي وللوكالة، لأن مهمة وكالتنا لا تقتصر على المجالات السياسية والاستراتيجية وكل ما يتعلق بمنع الانتشار النووي والدول التي لها وضع خاص في ما يتعلق بالبرنامج النووي، بل أيضا بالتعاون في مجال التطبيقات والتكنولوجيا والأمن الغذائي والطب ومجموعة من الأنشطة التي نعمل على تطويرها”.

وأكد أن وجود شريك مثل المغرب في أنشطة الوكالة أمر ضروري، مبرزا عزمه العمل خلال فترة ولايته على تعميق التعاون بين الجانبين، مضيفا أنه “ليس صدفة أن يكون المغرب من أوائل البلدان التي عبرت عن دعمها لي مبكرا في ولايتي بالوكالة”.

وانتخب السيد غروسي في أكتوبر الماضي مديرا عاما جديدا للوكالة خلفا للياباني الراحل يوكيا أمانو، بعدما حصل على الأغلبية المطلوبة في اقتراع مجلس محافظي الوكالة لتعيين المدير العام الجديد، وتولى مهامه الرسمية بعد موافقة المؤتمر العام للوكالة في دورة استثنائية في الثاني من نونبر المنصرم.

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